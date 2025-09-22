Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру
Київ • УНН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру судді Людмилі Кропивній у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей. Суддя набула майна на Київщині, вартість якого на 16 млн гривень перевищує її законні доходи.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей судді Північного Апеляційного господарського суду Людмилі Кропивній, передає УНН.
22 вересня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей судді одного із судів м. Києва. У межах досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2021 року суддя набула у власність дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині, вартість яких на понад 16 млн гривень перевищує її законні доходи. Так, на сайтах нерухомості ці об’єкти продавали за майже 1 млн дол. США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. доларів (орієнтовно 24 млн гривень за курсом НБУ на дату придбання)
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про суддю Північного Апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну.
Додамо
За даними САП, суддя у своїх деклараціях за 2021 – 2024 роки зазначала недостовірні відомості про це майно, а саме про його вартість.
Досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося детективами НАБУ з оперативним супроводом її співробітників.
Нагадаємо
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області. Експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом.