Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру судді Людмилі Кропивній у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей. Суддя набула майна на Київщині, вартість якого на 16 млн гривень перевищує її законні доходи.

​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей судді Північного Апеляційного господарського суду Людмилі Кропивній, передає УНН.

22 вересня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей судді одного із судів м. Києва. У межах досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2021 року суддя набула у власність дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині, вартість яких на понад 16 млн гривень перевищує її законні доходи. Так, на сайтах нерухомості ці об’єкти продавали за майже 1 млн дол. США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. доларів (орієнтовно 24 млн гривень за курсом НБУ на дату придбання) 

- повідомили у САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про суддю Північного Апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну.

Додамо

За даними САП, суддя у своїх деклараціях за 2021 – 2024 роки зазначала недостовірні відомості про це майно, а саме про його вартість.

Досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося детективами НАБУ з оперативним супроводом її співробітників.

Нагадаємо

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області. Експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Київ