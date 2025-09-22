​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей судді Північного Апеляційного господарського суду Людмилі Кропивній, передає УНН.

22 вересня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей судді одного із судів м. Києва. У межах досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2021 року суддя набула у власність дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині, вартість яких на понад 16 млн гривень перевищує її законні доходи. Так, на сайтах нерухомості ці об’єкти продавали за майже 1 млн дол. США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. доларів (орієнтовно 24 млн гривень за курсом НБУ на дату придбання)