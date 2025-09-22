Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений судье Северного Апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной, передает УНН.

22 сентября 2025 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений судье одного из судов г. Киева. В рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2021 года судья приобрела в собственность два земельных участка и жилой дом на Киевщине, стоимость которых более чем на 16 млн гривен превышает ее законные доходы. Так, на сайтах недвижимости эти объекты продавали за почти 1 млн долл. США, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. долларов (ориентировочно 24 млн гривен по курсу НБУ на дату приобретения)