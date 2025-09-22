Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении судье Людмиле Кропивной в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений. Судья приобрела имущество в Киевской области, стоимость которого на 16 млн гривен превышает ее законные доходы.
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений судье Северного Апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной, передает УНН.
22 сентября 2025 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений судье одного из судов г. Киева. В рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2021 года судья приобрела в собственность два земельных участка и жилой дом на Киевщине, стоимость которых более чем на 16 млн гривен превышает ее законные доходы. Так, на сайтах недвижимости эти объекты продавали за почти 1 млн долл. США, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. долларов (ориентировочно 24 млн гривен по курсу НБУ на дату приобретения)
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о судье Северного Апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной.
По данным САП, судья в своих декларациях за 2021 – 2024 годы указывала недостоверные сведения об этом имуществе, а именно о его стоимости.
Досудебное расследование началось на основании материалов СБУ и осуществлялось детективами НАБУ с оперативным сопровождением ее сотрудников.
