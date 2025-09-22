$41.250.00
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
12:19 • 12238 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
22 сентября, 11:53 • 19661 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 29475 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 46081 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 46392 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 26194 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
22 сентября, 05:30 • 44893 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24127 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34562 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 2414 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении судье Людмиле Кропивной в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений. Судья приобрела имущество в Киевской области, стоимость которого на 16 млн гривен превышает ее законные доходы.

Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений судье Северного Апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной, передает УНН.

22 сентября 2025 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений судье одного из судов г. Киева. В рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2021 года судья приобрела в собственность два земельных участка и жилой дом на Киевщине, стоимость которых более чем на 16 млн гривен превышает ее законные доходы. Так, на сайтах недвижимости эти объекты продавали за почти 1 млн долл. США, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. долларов (ориентировочно 24 млн гривен по курсу НБУ на дату приобретения) 

- сообщили в САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о судье Северного Апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной.

Добавим

По данным САП, судья в своих декларациях за 2021 – 2024 годы указывала недостоверные сведения об этом имуществе, а именно о его стоимости.

Досудебное расследование началось на основании материалов СБУ и осуществлялось детективами НАБУ с оперативным сопровождением ее сотрудников.

Напомним

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Киевской области. Экс-чиновник злоупотреблял служебным положением и наладил механизм незаконного обогащения при строительстве пожарного депо под Киевом.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Киев