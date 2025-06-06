Незаконна порубка на 7, 3 млн грн: на Івано-Франківщині викрили екскерівника управління ДСНС

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі
11:45 • 14374 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

07:51 • 23917 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

07:09 • 44613 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 89096 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 141870 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 106741 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 96537 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 90498 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 66051 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 92567 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4м/с
44%
750мм
Популярнi новини

У Києві 16 постраждалих внаслідок нічної атаки рф

6 червня, 02:52 • 70803 перегляди

Тернопільщина пережила наймасовішу атаку рф: у Тернополі задимлення після вибухів, проводять заміри повітря

6 червня, 03:23 • 46116 перегляди

На Київщині через ворожий удар пошкоджено колії: деякі поїзди змінять маршрут

6 червня, 03:29 • 39181 перегляди

У Бєлгородській області рф підірвали залізничні шляхи: тепловоз зійшов з рейок

6 червня, 04:09 • 18182 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 19895 перегляди
Публікації

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

11:45 • 14399 перегляди

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

5 червня, 15:55 • 96617 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 182898 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 189905 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 247055 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Ілон Маск

Зеленський Володимир Олександрович

Шмигаль Денис Анатолійович

Железняк Ярослав Іванович

Актуальні місця

Україна

Тернопіль

Kyiv

Луцьк

Київська область

Реклама
УНН Lite

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 20156 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 122501 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 86665 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 129345 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 353628 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Безпілотний літальний апарат

Facebook

Іскандер (ОТРК)

Мі-8

Незаконна порубка на 7, 3 млн грн: на Івано-Франківщині викрили екскерівника управління ДСНС

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Ексначальника обласного управління ДСНС підозрюють у вирубці дерев на 7,3 млн грн. Він організував незаконну порубку, прикриваючись навчанням особового складу.

Незаконна порубка на 7, 3 млн грн: на Івано-Франківщині викрили екскерівника управління ДСНС

Колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомили про підозру через незаконну порубку дерев зі збитками 7,3 млн грн. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний у серпні 2023 року, перевищуючи свої службові повноваження, із залученням більше 100 осіб особового складу ГУ ДСНС під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, організував незаконну порубку зелених насаджень.

Йдеться про земельну ділянку площею 112,1 га за межами населеного пункту с. Нова Гута Ямницької сільської територіальної громади Івано-Франківського району. Вона відноситься до територій та об’єктів природно-заповідного фонду – загально-зоологічного заказника "Чорний ліс

- уточнили в Офісі Генпрокурора.

Своїми діями підозрюваний завдав державі 7,3 млн грн збитків.

Йому інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ч. 3 ст. 365 КК, ч. 4 ст. 246 КК України).

Нагадаємо

СБУ та Нацполіція викрили посадовця КМДА, який за 15 тис. доларів продавав дозвіл на оренду ділянки під дитячий спортмайданчик. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Івано-Франківська область
Київська міська державна адміністрація
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9