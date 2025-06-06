Незаконна порубка на 7, 3 млн грн: на Івано-Франківщині викрили екскерівника управління ДСНС
Київ • УНН
Ексначальника обласного управління ДСНС підозрюють у вирубці дерев на 7,3 млн грн. Він організував незаконну порубку, прикриваючись навчанням особового складу.
Колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомили про підозру через незаконну порубку дерев зі збитками 7,3 млн грн. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, підозрюваний у серпні 2023 року, перевищуючи свої службові повноваження, із залученням більше 100 осіб особового складу ГУ ДСНС під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, організував незаконну порубку зелених насаджень.
Йдеться про земельну ділянку площею 112,1 га за межами населеного пункту с. Нова Гута Ямницької сільської територіальної громади Івано-Франківського району. Вона відноситься до територій та об’єктів природно-заповідного фонду – загально-зоологічного заказника "Чорний ліс
Своїми діями підозрюваний завдав державі 7,3 млн грн збитків.
Йому інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ч. 3 ст. 365 КК, ч. 4 ст. 246 КК України).
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