"Торгував" дозволами на землю в Києві: викрито посадовця КМДА

Служба Безпеки України та Національна поліція виявили ще одну злочинну схему, до якої причетний посадовець Київської міської державної адміністрації (КМДА). Він намагався "продати" дозвіл на оренду земельної ділянки у Києві, повідомляє СБУ, пише УНН.

За результатами комплексних заходів затримано чиновника управління інспекційного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА. Як встановило розслідування, посадовець намагався "продати" дозвіл на оренду земельної ділянки у Києві - говориться у повідомленні.



Згідно з матеріалами справи, посадовець вимагав 15 тисяч доларів США з місцевого підприємця, який хотів продовжити договір оренди на спортивний майданчик для дітей. Наразі ця локація використовується для футбольних тренувань однієї із дитячо-юнацьких спортивних шкіл Деснянського району столиці.

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У разі отримання неправомірної вигоди, посадовець обіцяв "посприяти" в отриманні земельної документації в органах державної влади та місцевого самоврядування. Такоє він обіцяв подальше "безпроблемне" продовження оренди на 10 років у земельному департаменті КМДА.

Співробітники СБУ та Нацполіції задокументували факт вимагання грошей і затримали чиновника "на гарячому" під час отримання всієї суми хабаря - зазначили в СБУ.

Фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Посадовцю загрожує покарання до 10 років перебування за гратами з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину та притягнення їх до відповідальності.

Доповнення

Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що правоохоронці затримали під час отримання хабаря у розмірі 15 тисяч доларів представника Департаменту земельних ресурсів КМДА.

"Великий піст завершився, але очищення тільки набирає обертів. Щойно правоохоронці спіймали на хабарі в 15 тисяч доларів представника Департаменту земельних ресурсів", - написав Ткаченко.