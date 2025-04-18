За 15 тис. дол бронював чоловіків від призову до ЗСУ: працівнику КСУ повідомлено про підозру
Київ • УНН
Працівнику Конституційного суду повідомлено про підозру у знятті з розшуку в ТЦК з оформленням броні за хабарі. Також викрито й інших ділків, що допомагали ухилянтам.
Працівнику Конституційного суду України та за сумісництвом адвокату повідомлено про підозру у знятті з розшуку в ТЦК без адміністративної відповідальності з подальшим оформленням "броні" на оборонному підприємстві за хабарі. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів затримано 4-х організаторів оборудок, серед яких науковий консультант судді Конституційного суду України
За матеріалами справи, посадовець поєднував свою роботу в держустанові із адвокатурою, яку використовував як "прикриття" для одержання хабарів від ухилянтів.
Встановлено, що посадовець пропонував свої "послуги" військовозобов’язаним під виглядом надання юридичних послуг, а для переконливості "гарантував" задіяти особисті зв’язки у держустановах. За 15 тис. американських доларів фігурант обіцяв їм зняття з розшуку в ТЦК з подальшим оформленням "броні" на оборонному підприємстві
Повідомляється, що на Буковині військова контррозвідка СБУ затримала ще одну фігурантку. Нею виявилась депутатка міськради, яка за сумісництвом є лікарем-невропатологом, що торгувала фіктивними меддовідками про "погане" здоров’я. Придбавши таку підробку, ухилянти сподівалися на "списання" з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.
"На Полтавщині викрито 2 посадовців ТЦК, які за хабарі вносили фейкові відомості до військово-облікової системи, щоб оформити відстрочку від призову. Так, наприклад, фігуранти вносили у систему дані про проходження військовозобов'язаними ВЛК із відміткою, що вони не перебувають у розшуку", - зазначається в повідомленні.
"Ухилянтські" схеми: ексочільнику Броварської РДА Майбоженку повідомили про підозру17.04.25, 17:41 • 9056 переглядiв
Окрім того, у Черкасах затримано 55-річного ділка, який пропонував ухилянтам сховатися від мобілізації під виглядом працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства.
За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);
- ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).
"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади", - наголошує СБУ.