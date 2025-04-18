За 15 тыс. долл. бронировал мужчин от призыва в ВСУ: работнику КСУ сообщено о подозрении

Работнику Конституционного суда Украины и по совместительству адвокату сообщено о подозрении в снятии с розыска в ТЦК без административной ответственности с последующим оформлением "брони" на оборонном предприятии за взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий задержаны 4 организатора сделок, среди которых научный консультант судьи Конституционного суда Украины - говорится в сообщении.

По материалам дела, чиновник совмещал свою работу в госучреждении с адвокатурой, которую использовал как "прикрытие" для получения взяток от уклонистов.

Установлено, что чиновник предлагал свои "услуги" военнообязанным под видом предоставления юридических услуг, а для убедительности "гарантировал" задействовать личные связи в госучреждениях. За 15 тыс. американских долларов фигурант обещал им снятие с розыска в ТЦК с последующим оформлением "брони" на оборонном предприятии - информирует СБУ.

Сообщается, что на Буковине военная контрразведка СБУ задержала еще одну фигурантку. Ею оказалась депутат горсовета, которая по совместительству является врачом-невропатологом, торговавшей фиктивными медсправками о "плохом" здоровье. Приобретя такую подделку, уклонисты надеялись на "списание" с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.

"В Полтавской области разоблачены 2 должностных лица ТЦК, которые за взятки вносили фейковые сведения в военно-учетную систему, чтобы оформить отсрочку от призыва. Так, например, фигуранты вносили в систему данные о прохождении военнообязанными ВВК с отметкой, что они не находятся в розыске", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, в Черкассах задержан 55-летний делец, который предлагал уклонистам спрятаться от мобилизации под видом трудоустройства в местную агрокомпанию, имеющую статус критически важного предприятия.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности", - отмечает СБУ.