За 15 тыс. долл. бронировал мужчин от призыва в ВСУ: работнику КСУ сообщено о подозрении

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год
13:41 • 5366 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

13:23 • 11082 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

10:59 • 23436 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
08:50 • 63202 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
08:41 • 60887 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 107806 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 44700 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 106922 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 75234 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 166878 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+24°
5.4м/с
23%
Популярные новости

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

18 апреля, 04:28 • 79857 просмотра

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

18 апреля, 05:50 • 51737 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 82048 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

09:33 • 23983 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

09:36 • 33438 просмотра
публикации

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 22520 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 82618 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 107786 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 106909 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 166867 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Скотт Бессент

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Вашингтон

Китай

Реклама
УНН Lite

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

13:58 • 506 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

13:19 • 3584 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

10:07 • 21460 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

09:33 • 24358 просмотра

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

18 апреля, 05:50 • 52113 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

Facebook

Телеграмма

БМ-27 "Ураган"

За 15 тыс. долл. бронировал мужчин от призыва в ВСУ: работнику КСУ сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 3516 просмотра

Работнику Конституционного суда сообщено о подозрении в снятии с розыска в ТЦК с оформлением брони за взятки. Также разоблачены и другие дельцы, помогавшие уклонистам.

За 15 тыс. долл. бронировал мужчин от призыва в ВСУ: работнику КСУ сообщено о подозрении

Работнику Конституционного суда Украины и по совместительству адвокату сообщено о подозрении в снятии с розыска в ТЦК без административной ответственности с последующим оформлением "брони" на оборонном предприятии за взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий задержаны 4 организатора сделок, среди которых научный консультант судьи Конституционного суда Украины

- говорится в сообщении.

По материалам дела, чиновник совмещал свою работу в госучреждении с адвокатурой, которую использовал как "прикрытие" для получения взяток от уклонистов.

Установлено, что чиновник предлагал свои "услуги" военнообязанным под видом предоставления юридических услуг, а для убедительности "гарантировал" задействовать личные связи в госучреждениях. За 15 тыс. американских долларов фигурант обещал им снятие с розыска в ТЦК с последующим оформлением "брони" на оборонном предприятии

- информирует СБУ.

Сообщается, что на Буковине военная контрразведка СБУ задержала еще одну фигурантку. Ею оказалась депутат горсовета, которая по совместительству является врачом-невропатологом, торговавшей фиктивными медсправками о "плохом" здоровье. Приобретя такую подделку, уклонисты надеялись на "списание" с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.

"В Полтавской области разоблачены 2 должностных лица ТЦК, которые за взятки вносили фейковые сведения в военно-учетную систему, чтобы оформить отсрочку от призыва. Так, например, фигуранты вносили в систему данные о прохождении военнообязанными ВВК с отметкой, что они не находятся в розыске", - отмечается в сообщении.

"Уклонистские" схемы: экс-главе Броварской РГА Майбоженко сообщили о подозрении17.04.25, 17:41 • 8982 просмотра

Кроме того, в Черкассах задержан 55-летний делец, который предлагал уклонистам спрятаться от мобилизации под видом трудоустройства в местную агрокомпанию, имеющую статус критически важного предприятия.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой);
    • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

      "Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности", - отмечает СБУ.

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

      ВойнаКриминал и ЧП
      Соединенные Штаты
      Brent
      $67.65
      Bitcoin
      $84,566.40
      S&P 500
      $5,302.78
      Tesla
      $239.97
      Газ TTF
      $35.66
      Золото
      $3,341.30
      Ethereum
      $1,594.14