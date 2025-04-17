"Уклонистские" схемы: экс-главе Броварской РГА Майбоженко сообщили о подозрении

Экс-главе одной из райгосадминистраций в Киевской области и директору благотворительной организации сообщено о подозрении в содействии в незаконном выезде за границу мужчин под видом волонтеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-главе Броварской РГА Владимире Майбоженко.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему главе одной из райгосадминистраций в Киевской области в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины или других военных формирований (ч. 3 ст. 332 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и директору благотворительной организации в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору с целью получения прибыли, во время военного положения разработали схему по переправке военнообязанных мужчин за границу. Они обеспечивали внесение в систему "Шлях" сведений о мужчинах под видом волонтеров, которые в дальнейшем имели возможность беспрепятственно покидать территорию Украины.

В свою очередь, директор благотворительной организации за такую услугу от мужчин получал денежные средства, часть из которых тратилась на приобретение заранее оговоренных материальных ценностей для экс-чиновника, при содействии которого осуществлялось внесение их данных в систему "Шлях" под видом волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь в Украину - отмечается в сообщении.

Прокуратура сообщала, что обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источники УНН отметили, что СБУ задержала скандального экс-чиновника Владимира Майбоженко.

"Схематозник организовал выезд уклонистов за границу. "К процессу" привлек более 10 благотворительных фондов. За "услугу" брал до 2 тыс. долл. с клиента, а схема "работала" больше года", - рассказал собеседник УНН.

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Напомним

Майбоженко в апреле 2024 года пьяный на своем авто сбил пешеходов на тротуаре в Броварах. Пострадали трое взрослых и ребенок. Тогда его задержали и уволили с должности.

Броварской горрайонный суд назначил экс-главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко 34 тыс. грн штрафа, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, за наезд в состоянии алкогольного опьянения на четырех человек, в том числе малолетнего ребенка.



На днях Киевский апелляционный суд отменил приговор Майбоженко и отправил дело на новое рассмотрение.