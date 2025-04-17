"Ухилянтські" схеми: ексочільнику Броварської РДА Майбоженку повідомили про підозру

Ексголові однієї з райдержадміністрації на Київщині та директору благодійної організації повідомлено про підозру у сприянні в незаконному виїзді за кордон чоловіків під виглядом волонтерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про ексголову Броварської РДА Володимира Майбоженка.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові однієї з райдержадміністрації на Київщині у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань (ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 114-1 КК України) та директору благодійної організації у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України) - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані за попередньою змовою з метою отримання прибутку, під час воєнного стану розробили схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Вони забезпечували внесення до системи "Шлях" відомостей про чоловіків під виглядом волонтерів, які у подальшому мали можливість безперешкодно покидати територію України.

В свою чергу, директор благодійної організації за таку послугу від чоловіків отримував грошові кошти, частина з яких витрачалась на придбання заздалегідь обумовлених матеріальних цінностей для експосадовця, за сприяння якого здійснювалось внесення їх даних до системи "Шлях" під виглядом волонтерів, що доставляють гуманітарну допомогу в Україну - зазначається в повідомленні.

Прокуратура повідомляла, що обом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерела УНН зазначили, що СБУ затримала скандального експосадовця Володимира Майбоженка.

"Схематозник організував виїзд ухилянтів за кордон. "До процесу" залучив понад 10 благодійних фондів. За "послугу" брав до 2 тис. дол. з клієнта, а схема "працювала" більше року", - розповів співрозмовник УНН.

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Нагадаємо

Майбоженко у квітні 2024 року п’яний на своєму авто збив пішоходів на тротуарі у Броварах. Постраждало троє дорослих і дитина. Тоді його затримали і звільнили з посади.

Броварський міськрайонний суд призначив ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку 34 тис. грн штрафу, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, за наїзд в стані алкогольного сп’яніння на чотирьох людей, в тому числі малолітню дитину.



Днями Київський апеляційний суд скасував вирок Майбоженку і відправив справу на новий розгляд.