"Ухилянтські" схеми: ексочільнику Броварської РДА Майбоженку повідомили про підозру

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп
18:03 • 11641 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 58294 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 57197 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 66107 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

17 квітня, 13:01 • 65572 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
17 квітня, 12:16 • 59748 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

17 квітня, 11:35 • 52602 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
17 квітня, 09:48 • 55740 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 58007 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 77125 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3.2м/с
53%
Популярнi новини

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 77228 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 22417 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 62428 перегляди

Макрон зустрівся з Рубіо і спецпредставником Трампа, попередньо поговоривши з Зеленським

17 квітня, 13:51 • 11735 перегляди

Прощавай "Калаш", привіт Bren 2 "Sich". ЗСУ отримають нову стрілецьку зброю

17 квітня, 15:11 • 14488 перегляди
Публікації

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 58284 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 62462 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 77264 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 116534 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 125160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

18:27 • 4060 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 22453 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

17 квітня, 09:32 • 26773 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 121663 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 63413 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

"Ухилянтські" схеми: ексочільнику Броварської РДА Майбоженку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 8624 перегляди

Володимиру Майбоженку та директору благодійного фонду повідомлено про підозру у сприянні незаконному перетину кордону військовозобов'язаними під виглядом волонтерів за гроші.

"Ухилянтські" схеми: ексочільнику Броварської РДА Майбоженку повідомили про підозру

Ексголові однієї з райдержадміністрації на Київщині та директору благодійної організації повідомлено про підозру у сприянні в незаконному виїзді за кордон чоловіків під виглядом волонтерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про ексголову Броварської РДА Володимира Майбоженка.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові однієї з райдержадміністрації на Київщині у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань (ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 114-1 КК України) та директору благодійної організації у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України)

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані за попередньою змовою з метою отримання прибутку, під час воєнного стану розробили схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Вони забезпечували внесення до системи "Шлях" відомостей про чоловіків під виглядом волонтерів, які у подальшому мали можливість безперешкодно покидати територію України.

В свою чергу, директор благодійної організації за таку послугу від чоловіків отримував грошові кошти, частина з яких витрачалась на придбання заздалегідь обумовлених матеріальних цінностей для експосадовця, за сприяння якого здійснювалось внесення їх даних до системи "Шлях" під виглядом волонтерів, що доставляють гуманітарну допомогу в Україну

- зазначається в повідомленні.

Прокуратура повідомляла, що обом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерела УНН зазначили, що СБУ затримала скандального експосадовця Володимира Майбоженка.

"Схематозник організував виїзд ухилянтів за кордон. "До процесу" залучив понад 10 благодійних фондів. За "послугу" брав до 2 тис. дол. з клієнта, а схема "працювала" більше року", - розповів співрозмовник УНН.

Офіційно: заступнику Кличка Прокопіву повідомили про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка17.04.25, 11:19 • 4944 перегляди

Нагадаємо

Майбоженко у квітні 2024 року п’яний на своєму авто збив пішоходів на тротуарі у Броварах. Постраждало троє дорослих і дитина. Тоді його затримали і звільнили з посади.

Броварський міськрайонний суд призначив ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку 34 тис. грн штрафу, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, за наїзд в стані алкогольного сп’яніння на чотирьох людей, в тому числі малолітню дитину.

Днями Київський апеляційний суд скасував вирок Майбоженку і відправив справу на новий розгляд.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Київ
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,070.10
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,328.40
Ethereum
$1,588.85