Офіційно: заступнику Кличка Прокопіву повідомили про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка

Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву повідомлено про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику голови КМДА, який також є депутатом Київради, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації у системі "Шлях" (ч. 2 ст. 332 КК України, ч. 1, 3 ст. 362 КК України) - вказали у прокуратурі.

Прокуратура повідомляє, що досудовим розслідуванням встановлено, що приватне товариство звернулось до КМДА з проханням внести 35 заявок стосовно 31 особи до електронної інформаційної системи "Шлях". Вказані чоловіки начебто були водіями бензовозів та мали привезти в Україну дизельне пальне для гуманітарних потреб. Встановлено, що окремі водії навіть не мали потрібної категорії водійських посвідчень, яка б дозволяла здійснювати перевезення вантажів. Дехто з цих водіїв не повернувся з відрядження.

"Загалом у такий спосіб з травня по червень 2022 року за погодженням заступника голови КМДА із використанням його цифрового підпису дозвіл на перетин кордону через систему "Шлях" отримав 31 чоловік", - інформує прокуратура.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Зазначимо, що в іншому кримінальному провадженні, розпочатому за фактами зловживань службовим становищем посадовцями КМДА в інтересах субʼєктів господарювання, повʼязаних з оточенням цього заступника голови КМДА, досудове розслідування триває. Схема зловживань була описана у журналістському розслідуванні проєкту "Bihus.Info"", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше джерела повідомляли УНН, що заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого відсторонили від виконання обов’язків, повідомили про підозру.

У жовтні 2024 року Віталій Кличко заявив про відсторонення свого заступника Володимира Прокопіва від обов'язків після розслідування журналістів.

Тоді в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що родичі Володимира Прокопіва придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

21 жовтня Bihus.Info випустив другу частину розслідування, у якій вказується, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

22 жовтня 2024 року Прокопів, якого відсторонили від обов'язків заступника голови КМДА після розслідування журналістів, заявив, що написав заяву на звільнення.