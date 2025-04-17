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Офіційно: заступнику Кличка Прокопіву повідомили про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка

Київ • УНН

 • 3910 перегляди

Заступнику голови КМДА Прокопіву повідомили про підозру. Його підозрюють у допомозі 31 чоловіку незаконно виїхати за кордон.

Офіційно: заступнику Кличка Прокопіву повідомили про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка

Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву повідомлено про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику голови КМДА, який також є депутатом Київради, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації у системі "Шлях" (ч. 2 ст. 332 КК України, ч. 1, 3 ст. 362 КК України)

- вказали у прокуратурі.

Прокуратура повідомляє, що досудовим розслідуванням встановлено, що приватне товариство звернулось до КМДА з проханням внести 35 заявок стосовно 31 особи до електронної інформаційної системи "Шлях". Вказані чоловіки начебто були водіями бензовозів та мали привезти в Україну дизельне пальне для гуманітарних потреб. Встановлено, що окремі водії навіть не мали потрібної категорії водійських посвідчень, яка б дозволяла здійснювати перевезення вантажів. Дехто з цих водіїв не повернувся з відрядження.

"Загалом у такий спосіб з травня по червень 2022 року за погодженням заступника голови КМДА із використанням його цифрового підпису дозвіл на перетин кордону через систему "Шлях" отримав 31 чоловік", - інформує прокуратура.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Зазначимо, що в іншому кримінальному провадженні, розпочатому за фактами зловживань службовим становищем посадовцями КМДА в інтересах субʼєктів господарювання, повʼязаних з оточенням цього заступника голови КМДА, досудове розслідування триває. Схема зловживань була описана у журналістському розслідуванні проєкту "Bihus.Info"", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше джерела повідомляли УНН, що заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого відсторонили від виконання обов’язків, повідомили про підозру.

У жовтні 2024 року Віталій Кличко заявив про відсторонення свого заступника Володимира Прокопіва від обов'язків після розслідування журналістів.

Тоді в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що родичі Володимира Прокопіва придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

21 жовтня Bihus.Info випустив другу частину розслідування, у якій вказується, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

22 жовтня 2024 року Прокопів, якого відсторонили від обов'язків заступника голови КМДА після розслідування журналістів, заявив, що написав заяву на звільнення.

Анна Мурашко

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