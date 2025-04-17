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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официально: заместителю Кличко Прокопиву сообщили о подозрении в содействии выезду за границу 31 мужчины

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

Заместителю главы КГГА Прокопиву сообщили о подозрении. Его подозревают в помощи 31 мужчине незаконно выехать за границу.

Официально: заместителю Кличко Прокопиву сообщили о подозрении в содействии выезду за границу 31 мужчины

Заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву сообщено о подозрении в содействии выезду за границу 31 человека под видом перевозки гуманитарных грузов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении заместителю председателя КГГА, который также является депутатом Киеврады, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и в неоднократном несанкционированном изменении информации в системе "Шлях" (ч. 2 ст. 332 УК Украины, ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины)

- указали в прокуратуре.

Прокуратура сообщает, что досудебным расследованием установлено, что частное общество обратилось в КГГА с просьбой внести 35 заявок в отношении 31 человека в электронную информационную систему "Шлях". Указанные мужчины якобы были водителями бензовозов и должны были привезти в Украину дизельное топливо для гуманитарных нужд. Установлено, что отдельные водители даже не имели нужной категории водительских удостоверений, которая бы позволяла осуществлять перевозки грузов. Некоторые из этих водителей не вернулись из командировки.

"В целом таким образом с мая по июнь 2022 года по согласованию заместителя председателя КГГА с использованием его цифровой подписи разрешение на пересечение границы через систему "Шлях" получил 31 человек", - информирует прокуратура.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Отметим, что в другом уголовном производстве, начатом по фактам злоупотреблений служебным положением должностными лицами КГГА в интересах субъектов хозяйствования, связанных с окружением этого заместителя председателя КГГА, досудебное расследование продолжается. Схема злоупотреблений была описана в журналистском расследовании проекта "Bihus.Info"", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее источники сообщали УНН, что заместителю председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимиру Прокопиву, которого отстранили от исполнения обязанностей, сообщили о подозрении.

В октябре 2024 года Виталий Кличко заявил об отстранении своего заместителя Владимира Прокопива от обязанностей после расследования журналистов.

Тогда в расследовании Bihus.Info отмечалось, что родственники Владимира Прокопива приобрели многочисленные объекты недвижимости за время его работы в Киевраде и КГГА. Приобретения включают квартиры, офисы и коммерческие помещения в престижных районах столицы.

21 октября Bihus.Info выпустил вторую часть расследования, в которой указывается, что двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива через частные компании получили в собственность не менее шести объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу.

22 октября 2024 года Прокопив, которого отстранили от обязанностей заместителя председателя КГГА после расследования журналистов, заявил, что написал заявление на увольнение.

Анна Мурашко

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