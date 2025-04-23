"Торговал" разрешениями на землю в Киеве: разоблачен чиновник КГГА

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обнаружили еще одну преступную схему, к которой причастен чиновник Киевской городской государственной администрации (КГГА). Он пытался "продать" разрешение на аренду земельного участка в Киеве, сообщает СБУ, пишет УНН.

По результатам комплексных мер задержан чиновник управления инспекционного контроля Департамента земельных ресурсов КГГА. Как установило расследование, чиновник пытался "продать" разрешение на аренду земельного участка в Киеве - говорится в сообщении.



Согласно материалам дела, чиновник требовал 15 тысяч долларов США с местного предпринимателя, который хотел продлить договор аренды на спортивную площадку для детей. Сейчас эта локация используется для футбольных тренировок одной из детско-юношеских спортивных школ Деснянского района столицы.

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В случае получения неправомерной выгоды, чиновник обещал "посодействовать" в получении земельной документации в органах государственной власти и местного самоуправления. Также он обещал дальнейшее "беспроблемное" продление аренды на 10 лет в земельном департаменте КГГА.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задокументировали факт вымогательства денег и задержали чиновника "с поличным" во время получения всей суммы взятки - отметили в СБУ.

Фигуранту дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Чиновнику грозит наказание до 10 лет пребывания за решеткой с конфискацией имущества. Продолжается расследование для установления всех причастных к преступлению и привлечения их к ответственности.

Дополнение

Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что правоохранители задержали при получении взятки в размере 15 тысяч долларов представителя Департамента земельных ресурсов КГГА.

"Великий пост завершился, но очищение только набирает обороты. Только что правоохранители поймали на взятке в 15 тысяч долларов представителя Департамента земельных ресурсов", - написал Ткаченко.