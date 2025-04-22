На хабарі спіймали головного інспектора земельного департаменту КМДА - Ткаченко

Правоохоронці упіймали на хабарі розміром 15 тисяч доларів представника Департаменту земельних ресурсів КМДА. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

Великий піст завершився, але очищення тільки набирає обертів. Щойно правоохоронці спіймали на хабарі в 15 тисяч доларів представника Департаменту земельних ресурсів написав Ткаченко.

За його словами, головний інспектор Депзему КМДА вимагав від орендаря земельної ділянки хабар за продовження оренди на 10 років.

"Знову КМДА, знову земельні ресурси. Ті самі, що брали активну участь у "туалетних схемах", – йдеться у повідомленні. Ткаченко додав, що більше інформації повідомлять правоохоронці згодом.

Нагадаємо

У лютому мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення кількох високопосадовців КМДА та комунальних підприємств. Рішення було прийняте після проведення НАБУ операції "Чисте місто" щодо земельної корупції.

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