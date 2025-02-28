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У КМДА повідомили про звільнення фігурантів "земельної справи"

Київ • УНН

 • 35878 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення кількох високопосадовців КМДА та комунальних підприємств. Рішення прийняте після проведення НАБУ операції "Чисте місто" щодо земельної корупції.

У КМДА повідомили про звільнення фігурантів "земельної справи"

Мер Києва - голова КМДА Віталій Кличко заявив про звільнення кількох посадовців Київської міської державної адміністрації. Зокрема, з посад йдуть заступник голови КМДА Петро Оленич та заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов. Про це Кличко повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Зі своїх посад в КМДА будуть звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич; заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов; заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта", - написав Кличко.

Також мер додав, що "депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження".

Кличко анонсував реорганізацію в сферах містобудування та земельних відносин, зазначивши, що зміни торкнуться й інших сфер.

Щодо резонансної "земельної справи" Кличко підкреслив, що місто надає правоохоронцям усі необхідні документи та активно сприяє слідству.

Нагадаємо

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн гривень.

7 лютого Вищий антикорупційний суд у справі про земельну корупцію відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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