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В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"

Киев • УНН

 • 35865 просмотра

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.

В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"

Мэр Киева - председатель КГГА Виталий Кличко заявил об увольнении нескольких должностных лиц Киевской городской государственной администрации. В частности, с должностей уходят заместитель председателя КГГА Петр Оленич и заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов. Об этом Кличко сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

"Со своих должностей в КГГА будут уволены: заместитель председателя КГГА Петр Оленич; заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов; заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта", - написал Кличко.

Также мэр добавил, что "депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия".

Кличко анонсировал реорганизацию в сферах градостроительства и земельных отношений, отметив, что изменения коснутся и других сфер.

Относительно резонансного "земельного дела" Кличко подчеркнул, что город предоставляет правоохранителям все необходимые документы и активно способствует следствию.

Напомним

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, которая действовала в Киевском городском совете и была причастна к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн гривен.

7 февраля Высший антикоррупционный суд по делу о земельной коррупции отправил на два месяца под стражу замглавы КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политикаКиевКриминал и ЧП
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