В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.
Мэр Киева - председатель КГГА Виталий Кличко заявил об увольнении нескольких должностных лиц Киевской городской государственной администрации. В частности, с должностей уходят заместитель председателя КГГА Петр Оленич и заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов. Об этом Кличко сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
"Со своих должностей в КГГА будут уволены: заместитель председателя КГГА Петр Оленич; заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов; заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта", - написал Кличко.
Также мэр добавил, что "депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия".
Кличко анонсировал реорганизацию в сферах градостроительства и земельных отношений, отметив, что изменения коснутся и других сфер.
Относительно резонансного "земельного дела" Кличко подчеркнул, что город предоставляет правоохранителям все необходимые документы и активно способствует следствию.
Напомним
6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, которая действовала в Киевском городском совете и была причастна к земельной коррупции.
НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн гривен.
7 февраля Высший антикоррупционный суд по делу о земельной коррупции отправил на два месяца под стражу замглавы КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен.