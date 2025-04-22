На взятке поймали главного инспектора земельного департамента КГГА - Ткаченко

Правоохранители поймали на взятке в размере 15 тысяч долларов представителя Департамента земельных ресурсов КГГА. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Великий пост завершился, но очищение только набирает обороты. Только что правоохранители поймали на взятке в 15 тысяч долларов представителя Департамента земельных ресурсов написал Ткаченко.

По его словам, главный инспектор Депзема КГГА требовал от арендатора земельного участка взятку за продление аренды на 10 лет.

"Опять КГГА, снова земельные ресурсы. Те самые, что принимали активное участие в "туалетных схемах", – говорится в сообщении. Ткаченко добавил, что больше информации сообщат правоохранители впоследствии.

Напомним

В феврале мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение было принято после проведения НАБУ операции "Чистый город" по земельной коррупции.

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