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В Киеве на строительстве Подольского моста из столичного бюджета разворовали не менее 153 млн грн - СБУ

Киев • УНН

 • 3316 просмотра

СБУ обнаружила хищение 153 млн грн из бюджета Киева во время строительства Подольского моста. Чиновники КГГА искусственно завысили стоимость стройматериалов, в частности сеток для укрепления опор.

В Киеве на строительстве Подольского моста из столичного бюджета разворовали не менее 153 млн грн - СБУ

Во время строительства Подольского моста через реку Днепр в Киеве из городского бюджета было похищено не менее 153 миллионов гривен. Об этом сообщает СБУ в Telegram, пишет УНН.

СБУ и БЭБ установили, что на строительстве Подольского моста в Киеве из столичного бюджета разворовали не менее 153 млн грн

- говорится в сообщении.

В частности, как установило расследование, к организации "схемы" причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА). Установлено, что еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов при возведении моста, а полученную "разницу" распределили между участниками схем.

Для этого в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз "переплатили" за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода.

Так, чтобы реализовать "схему", фигуранты заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сеток.

Для сравнения, средняя стоимость сетки на рынке составляла 110 американских долларов, а фигуранты приобрели ее по 610 долларов за единицу.

Махинации с закупкой оборудования: завершено следствие в отношении экс-чиновника МВД Украины09.04.25, 17:23 • 11266 просмотров

Сообщается, что во время обысков, у подозреваемых обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершения преступления.

Бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия КГГА и их сообщнику - бывшему директору подрядной компании - сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины. Они обвиняются в присвоении бюджетных средств в крупных размерах организованной группой.

В настоящее время продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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