У Києві на будівництві Подільського мосту зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн - СБУ

$41.380.02
47.770.74
ukenru
У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
Ексклюзив
09:55 • 19430 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

08:27 • 47156 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
07:51 • 83964 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 80439 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 195086 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 97039 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 79923 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 67013 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 41584 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 32544 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2м/с
24%
750 мм
Популярнi новини

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

22 квітня, 05:22 • 57766 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

22 квітня, 06:01 • 53380 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

07:13 • 30518 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

07:13 • 40268 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 42011 перегляди
Публікації

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 6330 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

07:51 • 83925 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 94326 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 195048 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 80988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Ігор Терехов

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Запоріжжя

Харків

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 15427 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 14936 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 42122 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 38585 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 41508 перегляди
Актуальне

Telegram

Долар США

Tesla Model Y

Tesla Cybertruck

Шахед-136

У Києві на будівництві Подільського мосту зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн - СБУ

Київ • УНН

 • 3868 перегляди

СБУ виявила розкрадання 153 млн грн з бюджету Києва під час будівництва Подільського мосту. Посадовці КМДА штучно завищили вартість будматеріалів, зокрема сіток для укріплення опор.

У Києві на будівництві Подільського мосту зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн - СБУ

Під час будівництва Подільського мосту через річку Дніпро в Києві  з міського бюджету було викрадено щонайменше 153 мільйони гривень. Про це повідомляє СБУ в Telegram, пише УНН.

СБУ та БЕБ встановили, що на будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн

- йдеться в дописі.

Зокрема, як встановило розслідування, до організації "схеми" причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА). Встановлено, що ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками схем.

Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.

Так, аби реалізувати "схему", фігуранти уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток.

Для порівняння, середня вартість сітки на ринку становила 110 американських доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю.

Махінації із закупівлею обладнання: завершено слідство щодо експосадовця МВС України09.04.25, 17:23 • 11266 переглядiв

Повідомляється, що під час обшуків, у підозрюваних виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

Колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА і їхньому спільнику - колишньому директору підрядної компанії - повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України. Вони обвинувачуються у привласненні бюджетних коштів у великих розмірах організованою групою.

Наразі триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Замість паліативної допомоги тяжкохворим - люксові авто: викрито злочинну схему за участю посадовців КМДА21.03.25, 12:38 • 26049 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

КиївКримінал та НП
Долар США
Київська міська державна адміністрація
Дніпро (ріка)
Київ
Brent
$67.04
Bitcoin
$88,614.20
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$34.38
Золото
$3,468.50
Ethereum
$1,633.47