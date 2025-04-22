У Києві на будівництві Подільського мосту зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн - СБУ
Київ • УНН
СБУ виявила розкрадання 153 млн грн з бюджету Києва під час будівництва Подільського мосту. Посадовці КМДА штучно завищили вартість будматеріалів, зокрема сіток для укріплення опор.
Під час будівництва Подільського мосту через річку Дніпро в Києві з міського бюджету було викрадено щонайменше 153 мільйони гривень. Про це повідомляє СБУ в Telegram, пише УНН.
СБУ та БЕБ встановили, що на будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
Зокрема, як встановило розслідування, до організації "схеми" причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА). Встановлено, що ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками схем.
Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.
Так, аби реалізувати "схему", фігуранти уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток.
Для порівняння, середня вартість сітки на ринку становила 110 американських доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю.
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Повідомляється, що під час обшуків, у підозрюваних виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.
Колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА і їхньому спільнику - колишньому директору підрядної компанії - повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України. Вони обвинувачуються у привласненні бюджетних коштів у великих розмірах організованою групою.
Наразі триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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