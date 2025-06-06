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Незаконная вырубка на 7,3 млн грн: в Ивано-Франковской области разоблачили экс-руководителя управления ГСЧС

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Экс-начальника областного управления ГСЧС подозревают в вырубке деревьев на 7,3 млн грн. Он организовал незаконную вырубку, прикрываясь обучением личного состава.

Незаконная вырубка на 7,3 млн грн: в Ивано-Франковской области разоблачили экс-руководителя управления ГСЧС

Бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении из-за незаконной порубки деревьев с убытками 7,3 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваемый в августе 2023 года, превышая свои служебные полномочия, с привлечением более 100 человек личного состава ГУ ГСЧС под видом учений личного состава по тушению пожаров, организовал незаконную порубку зеленых насаждений.

Речь идет о земельном участке площадью 112,1 га за пределами населенного пункта с. Новая Гута Ямницкой сельской территориальной общины Ивано-Франковского района. Она относится к территориям и объектам природно-заповедного фонда – общезоологического заказника "Черный лес",

- уточнили в Офисе Генпрокурора.

Своими действиями подозреваемый нанес государству 7,3 млн грн убытков.

Ему инкриминируется превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса (ч. 3 ст. 365 УК, ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Напомним

СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника КГГА, который за 15 тыс. долларов продавал разрешение на аренду участка под детскую спортплощадку. Ему грозит до 10 лет заключения.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Ивано-Франковская область
Киевская городская государственная администрация
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
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