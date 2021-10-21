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Незабаром в Україні постане гостре питання щодо кисню для хворих на COVID-19 - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Одним з найголовніших питань у боротьбі з коронавірусом в Україні незабаром буде постачання кисню до лікарень, оскільки коронавірус “Дельта” викликає ще більше ураження легенів. Про це в ефірі телеканалу “НАШ” заявив колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

Незабаром в Україні постане гостре питання щодо кисню для хворих на COVID-19 - Степанов

Цитата

“У медицині є такий термін “вірусне навантаження”. Воно при “Дельта” штамі, згідно з усіма доказами, які наводять наші західні експерти, в сотні разів більше, ніж було при британському штамі. Вірусне навантаження - це ураження, в тому числі легень. Тобто, сатурація падає нижче і кисню треба більше. І зараз буде стояти питання з киснем, логістикою кисню”, - наголосив Степанов.

Деталі

На думку ексголови МОЗ, для найуразливішої категорії людей, та тих, хто має цукровий діабет та інші хвороби, необхідно також у перші три дні хвороби почати давати противірусні ліки, такі, як Ремдисивір. Степанов наголосив, що такі препарати зараз необхідно у великій кількості закупити державі. Це допоможе запобігти госпіталізації до лікарень, та дозволить зберегти більше життів.

“Таким чином ми зможемо не дійти до госпіталізації. Тому що, на превеликий жаль, велика частина людей у важкому стані потрапляють до лікарень, та їх вже важко врятувати”, - додав Степанов.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, - майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу - рекордних 546.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що на тлі циркулювання в Україні штаму коронавірусу “Дельта” навантаження щодо забезпечення киснем зростає в рази, при цьому два основних виробники кисню, які працюють у державі, зупинилися на регламентні роботи.

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