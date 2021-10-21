Вскоре в Украине остро станет вопрос относительно кислорода для больных COVID-19 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Одним из главных вопросов в борьбе с коронавирусом в Украине скоро будет поставка кислорода в больницы, поскольку коронавирус "Дельта" вызывает еще большее поражение легких. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
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"В медицине есть такой термин "вирусная нагрузка". Она при "Дельта" штамме, согласно всем доказательствами, которые приводят наши западные эксперты, в сотни раз больше, чем при британском штамме. Вирусная нагрузка - это поражение, в том числе легких. То есть, сатурация падает ниже и кислорода надо больше. И сейчас будет стоять вопрос с кислородом, логистикой кислорода", - отметил Степанов.
Детали
По мнению экс-головы Минздрава, для наиболее уязвимой категории людей, и тех, кто имеет сахарный диабет и другие болезни, необходимо также в первые три дня болезни начать давать противовирусные препараты, такие, как Ремдисивир. Степанов отметил, что такие препараты сейчас необходимо в большом количестве закупить государству. Это поможет предотвратить госпитализацию в больницы, и позволит сохранить больше жизней.
"Таким образом мы сможем не дойти до госпитализации. Потому что, к сожалению, большая часть людей в тяжелом состоянии попадают в больницы, и их уже трудно спасти", - добавил Степанов.
Добавим
В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546.
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что на фоне циркулирования в Украине штамма коронавируса "Дельта" нагрузки по обеспечению кислородом возрастают в разы, при этом два основных производителя кислорода, которые работают в государстве, остановились на регламентные работы.