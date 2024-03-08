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Невтішна статистика випадків домашнього насильства: за 2023 рік кількість кримінальних проваджень в Україні зросла вдвічі

Київ • УНН

 • 21524 перегляди

У 2023 році кількість кримінальних проваджень, пов'язаних з домашнім насильством в Україні, подвоїлася порівняно з 2022 роком, а кількість адміністративних правопорушень зросла на 36%.

Невтішна статистика випадків домашнього насильства: за 2023 рік кількість кримінальних проваджень в Україні зросла вдвічі

Кількість звернень до Національної поліції щодо вчинення домашнього насильства збільшується: у порівнянні з 2022 роком, наразі зафіксовано двократне зростання. Крім того, на 36% зросла кількість адміністративних правопорушень.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Деталі

Заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час круглого столу на тему: "Поступ України на шляху до ґендерної рівності" заявила, що у 2023 році українці подали до Національної поліції понад 291 тис. заяв про домашнє насильство.

За 2023 до Національної поліції України надійшло понад 291 тисячу заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Майже вдвічі більше кримінальних проваджень було відкрито у порівнянні із 2022-м роком. 

– повідомила Павліченко.

Також за словами заступниці міністра, на 36% зросла кількість адміністративних правопорушень.

У 2023 році вона становить понад 163 тисячі. Тут потрібно враховувати те, що кількість населення в Україні зменшилась через тимчасову окупацію певних територій нашої держави

- наголосила Катерина Павліченко. 

Під час свого виступу заступниця очільника МВС повідомила також про запуск проекту "Протидія домашньому насильству", метою якого є запровадження цілісної системи запобігання та протидії домашньому насильству.

Очікуваним результатом повинно бути наступне:

удосконалення національного законодавства у відповідності до норм Стамбульської конвенції;

підвищення ефективності реагування на звернення щодо випадків домашнього насильства;

удосконалення системи захисту постраждалих осіб;

розширення спектру діяльності поліцейських у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

підвищення рівня обізнаності населення про недопустимість домашнього насильства.

Крім того, у Верховній Раді залишається два важливих законопроекти.

Законопроект № 8329, що спрямований на імплементацію норм Стамбульської конвенції: передбачає відповідальність для неповнолітніх за вчинення домашнього насильства на загальних підставах, неможливість звільнення кривдника від адміністративної відповідальності з підстав малозначності та ін.

Законопроект № 5629, який врегульовує використання електронних засобів контролю за кривдником.

№ 8329 рекомендовано включити до порядку денного чергової сесії Верховної Ради України, а № 5629 був проголосований в першому читанні та прийнятий за основу.

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