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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неутешительная статистика случаев домашнего насилия: за 2023 год количество уголовных производств в Украине выросло вдвое

Неутешительная статистика случаев домашнего насилия: за 2023 год количество уголовных производств в Украине выросло вдвое

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:54  •  2653 просмотра

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В 2023 году количество уголовных производств, связанных с домашним насилием в Украине, удвоилось по сравнению с 2022 годом, а количество административных правонарушений выросло на 36%.

Количество обращений в Национальную полицию о совершении домашнего насилия увеличивается: по сравнению с 2022 годом, пока зафиксирован двукратный рост. Кроме того, на 36% возросло количество административных правонарушений.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

Заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко во время круглого стола на тему: "Прогресс Украины на пути к гендерному равенству" заявила, что в 2023 году украинцы подали в Национальную полицию более 291 тыс. заявлений о домашнем насилии.

За 2023 год в Национальную полицию Украины поступило более 291 тысячи заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. Почти вдвое больше уголовных производств было открыто по сравнению с 2022-м годом. 

- сообщила Павличенко.

Также по словам заместителя министра, на 36% выросло количество административных правонарушений.

В 2023 году она составляет более 163 тысяч. Здесь нужно учитывать то, что количество населения в Украине уменьшилось из-за временной оккупации определенных территорий нашего государства

- подчеркнула Екатерина Павличенко. 

Во время своего выступления заместитель главы МВД сообщила также о запуске проекта "Противодействие домашнему насилию", целью которого является внедрение целостной системы предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Ожидаемым результатом должно быть следующее:

совершенствование национального законодательства в соответствии с нормами Стамбульской конвенции;

повышение эффективности реагирования на обращения относительно случаев домашнего насилия;

совершенствование системы защиты пострадавших лиц;

расширение спектра деятельности полицейских в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;

повышение уровня осведомленности населения о недопустимости домашнего насилия.

Кроме того, в Верховной Раде остается два важных законопроекта.

Законопроект № 8329, направленный на имплементацию норм Стамбульской конвенции: предусматривает ответственность для несовершеннолетних за совершение домашнего насилия на общих основаниях, невозможность освобождения обидчика от административной ответственности по основаниям малозначительности и др.

Законопроект № 5629, который регулирует использование электронных средств контроля за обидчиком.

№ 8329 рекомендовано включить в повестку дня очередной сессии Верховной Рады Украины, а № 5629 был проголосован в первом чтении и принят за основу.

Напомним,

В Украине стартовал пилотный проект неотложных промежуточных репараций для пострадавших от сексуального насилияа связанного с конфликтом. В рамках первой тестовой фазы с 1 по 31 марта 40 пострадавших получат выплаты. 

Первая леди Украины сообщила, что Офис Генпрокурора расследует 274 случая сексуального насилия во время полномасштабной войны в Украине, и это количество растет, поскольку все больше жертв заявляют об этом.

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