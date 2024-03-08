Неутешительная статистика случаев домашнего насилия: за 2023 год количество уголовных производств в Украине выросло вдвое
Киев • УНН
В 2023 году количество уголовных производств, связанных с домашним насилием в Украине, удвоилось по сравнению с 2022 годом, а количество административных правонарушений выросло на 36%.
Количество обращений в Национальную полицию о совершении домашнего насилия увеличивается: по сравнению с 2022 годом, пока зафиксирован двукратный рост. Кроме того, на 36% возросло количество административных правонарушений.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Детали
Заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко во время круглого стола на тему: "Прогресс Украины на пути к гендерному равенству" заявила, что в 2023 году украинцы подали в Национальную полицию более 291 тыс. заявлений о домашнем насилии.
За 2023 год в Национальную полицию Украины поступило более 291 тысячи заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. Почти вдвое больше уголовных производств было открыто по сравнению с 2022-м годом.
Также по словам заместителя министра, на 36% выросло количество административных правонарушений.
В 2023 году она составляет более 163 тысяч. Здесь нужно учитывать то, что количество населения в Украине уменьшилось из-за временной оккупации определенных территорий нашего государства
Во время своего выступления заместитель главы МВД сообщила также о запуске проекта "Противодействие домашнему насилию", целью которого является внедрение целостной системы предотвращения и противодействия домашнему насилию.
Ожидаемым результатом должно быть следующее:
совершенствование национального законодательства в соответствии с нормами Стамбульской конвенции;
повышение эффективности реагирования на обращения относительно случаев домашнего насилия;
совершенствование системы защиты пострадавших лиц;
расширение спектра деятельности полицейских в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;
повышение уровня осведомленности населения о недопустимости домашнего насилия.
Кроме того, в Верховной Раде остается два важных законопроекта.
Законопроект № 8329, направленный на имплементацию норм Стамбульской конвенции: предусматривает ответственность для несовершеннолетних за совершение домашнего насилия на общих основаниях, невозможность освобождения обидчика от административной ответственности по основаниям малозначительности и др.
Законопроект № 5629, который регулирует использование электронных средств контроля за обидчиком.
№ 8329 рекомендовано включить в повестку дня очередной сессии Верховной Рады Украины, а № 5629 был проголосован в первом чтении и принят за основу.
Напомним,
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