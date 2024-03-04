В Україні у березні перші 40 постраждалих від сексуального насильства під час війни отримають компенсації
Київ • УНН
Перші 40 жертв сексуального насильства отримають компенсаційні виплати з 1 по 31 березня в рамках пілотного проєкту.
В Україні стартував пілотний проєкт невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. В рамках першої тестової фази з 1 по 31 березня 40 постраждалих отримають виплати. Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на конференції, передає кореспондент УНН.
"Разом із Глобальним фондом тих, хто пережив насильство та урядовою уповноваженою з питань гендерної рівності.. ми ініціювали розробку та впровадження пілотного проєкту невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства пов’язаного з конфліктом. У рамках першої фази цього проєкту ми будемо надавати одноразові проміжні компенсації. Як мінімум у перший пілотний проєкт ми плануємо залучити 500 осіб", - розповіла Стефанішина.
За її словами, 29 лютого офіційно відбувся старт проєкту.
"Ми провели перше установче засідання Наглядової ради, затвердили документи та склад робочих органів, необхідних для початку тестової фази проєкту. В рамках першої тестової фази з 1 по 31 березня 40 постраждалих пройдуть процес верифікації – від проведення інтерв’ю до рішення про виплату та фактичної виплати компенсації", - сказала Стефанішина.
Вона також зазначила, що повномасштабне розгортання проєкту заплановано на 15-те квітня. Строк пілотної фази до кінця жовтня 2024 року.
Доповнення
Вік постраждалих від сексуального насильства в умовах повномасштабної війни становить від 4 до 85 років.