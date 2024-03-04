В Украине в марте первые 40 пострадавших от сексуального насилия во время войны получат компенсации
Киев • УНН
Первые 40 жертв сексуального насилия получат компенсационные выплаты с 1 по 31 марта в рамках пилотного проекта.
В Украине стартовал пилотный проект неотложных промежуточных репараций для пострадавших от сексуального насилия связанного с конфликтом. В рамках первой тестовой фазы с 1 по 31 марта 40 пострадавших получат выплаты. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на конференции, передает корреспондент УНН.
"Вместе с Глобальным фондом тех, кто пережил насилие и правительственной уполномоченной по вопросам гендерного равенства... мы инициировали разработку и внедрение пилотного проекта неотложных промежуточных репараций для пострадавших от сексуального насилия связанного с конфликтом. В рамках первой фазы этого проекта мы будем предоставлять одноразовые промежуточные компенсации. Как минимум в первый пилотный проект мы планируем привлечь 500 человек", - рассказала Стефанишина.
По ее словам, 29 февраля официально состоялся старт проекта.
"Мы провели первое учредительное заседание Наблюдательного совета, утвердили документы и состав рабочих органов, необходимых для начала тестовой фазы проекта. В рамках первой тестовой фазы с 1 по 31 марта 40 пострадавших пройдут процесс верификации - от проведения интервью до решения о выплате и фактической выплаты компенсации", - сказала Стефанишина.
Она также отметила, что полномасштабное развертывание проекта запланировано на 15-е апреля. Срок пилотной фазы до конца октября 2024 года.
Дополнение
Возраст пострадавших от сексуального насилия в условиях полномасштабной войны составляет от 4 до 85 лет.
В Украине в марте первые 40 пострадавших от сексуального насилия во время войны получат компенсации
Первые 40 жертв сексуального насилия получат компенсационные выплаты с 1 по 31 марта в рамках пилотного проекта.
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