В Украине в марте первые 40 пострадавших от сексуального насилия во время войны получат компенсации

В Украине стартовал пилотный проект неотложных промежуточных репараций для пострадавших от сексуального насилия связанного с конфликтом. В рамках первой тестовой фазы с 1 по 31 марта 40 пострадавших получат выплаты. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на конференции, передает корреспондент УНН.

"Вместе с Глобальным фондом тех, кто пережил насилие и правительственной уполномоченной по вопросам гендерного равенства... мы инициировали разработку и внедрение пилотного проекта неотложных промежуточных репараций для пострадавших от сексуального насилия связанного с конфликтом. В рамках первой фазы этого проекта мы будем предоставлять одноразовые промежуточные компенсации. Как минимум в первый пилотный проект мы планируем привлечь 500 человек", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, 29 февраля официально состоялся старт проекта.

"Мы провели первое учредительное заседание Наблюдательного совета, утвердили документы и состав рабочих органов, необходимых для начала тестовой фазы проекта. В рамках первой тестовой фазы с 1 по 31 марта 40 пострадавших пройдут процесс верификации - от проведения интервью до решения о выплате и фактической выплаты компенсации", - сказала Стефанишина.

Она также отметила, что полномасштабное развертывание проекта запланировано на 15-е апреля. Срок пилотной фазы до конца октября 2024 года.

Дополнение

Возраст пострадавших от сексуального насилия в условиях полномасштабной войны составляет от 4 до 85 лет.