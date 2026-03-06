$43.810.09
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України до ЄС
10:48 • 2584 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 7948 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 10645 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 11046 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 11401 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 19078 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 32534 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 35090 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 71365 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 80361 перегляди
Невчасно встановила діагноз - лікар у Києві отримала підозру після смерті пацієнтки

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру медичній працівниці, яка несвоєчасно встановила діагноз пацієнтці, що призвело до її смерті. Їй загрожує до двох років позбавлення волі.

Невчасно встановила діагноз - лікар у Києві отримала підозру після смерті пацієнтки

Столичні правоохоронці повідомили про підозрі працівниці медичного закладу, яка несвоєчасно встановила діагноз пацієнтці та не забезпечила надання належної невідкладної допомоги - це призвело до смерті останньої. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Як встановило слідство, під час чергування лікарці повідомили про різке погіршення стану 57-річної пацієнтки, яка перебувала на стаціонарному лікуванні в державному закладі.

Попри симптоми серцевої патології та результати обстеження, що вказували на порушення серцевого ритму, 33-річна медикиня не діагностувала гострий інфаркт міокарда та не направила жінку до кардіолога, а лише призначила їй медикаментозне лікування

- йдеться в повідомленні.

Згодом стан пацієнтки критично погіршився, і, попри реанімаційні заходи, вона померла. Як йдеться в висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Згодом експертиза встановила, що своєчасна діагностика та надання невідкладної допомоги могли б убезпечити від трагічних наслідків.

Жінці оголосили про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Санкція інкримінованої статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо

На Київщині затримано начальника відділу ТЦК, який вимагав 4000 доларів за зняття військовозобов'язаного з розшуку та оформлення документів без призову.

Євген Устименко

СуспільствоКиївЗдоров'яКримінал
Мобілізація
ТЦК та СП
Національна поліція України
Україна