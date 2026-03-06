Невчасно встановила діагноз - лікар у Києві отримала підозру після смерті пацієнтки

Столичні правоохоронці повідомили про підозрі працівниці медичного закладу, яка несвоєчасно встановила діагноз пацієнтці та не забезпечила надання належної невідкладної допомоги - це призвело до смерті останньої. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Як встановило слідство, під час чергування лікарці повідомили про різке погіршення стану 57-річної пацієнтки, яка перебувала на стаціонарному лікуванні в державному закладі.

Попри симптоми серцевої патології та результати обстеження, що вказували на порушення серцевого ритму, 33-річна медикиня не діагностувала гострий інфаркт міокарда та не направила жінку до кардіолога, а лише призначила їй медикаментозне лікування - йдеться в повідомленні.

Згодом стан пацієнтки критично погіршився, і, попри реанімаційні заходи, вона померла. Як йдеться в висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Згодом експертиза встановила, що своєчасна діагностика та надання невідкладної допомоги могли б убезпечити від трагічних наслідків.

Жінці оголосили про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Санкція інкримінованої статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо

На Київщині затримано начальника відділу ТЦК, який вимагав 4000 доларів за зняття військовозобов'язаного з розшуку та оформлення документів без призову.