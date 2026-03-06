Не вовремя установила диагноз - врач в Киеве получила подозрение после смерти пациентки
Киев • УНН
Правоохранители сообщили о подозрении медицинской работнице, которая несвоевременно установила диагноз пациентке, что привело к ее смерти. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Столичные правоохранители сообщили о подозрении работнице медицинского учреждения, которая несвоевременно установила диагноз пациентке и не обеспечила оказание надлежащей неотложной помощи - это привело к смерти последней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Как установило следствие, во время дежурства врачу сообщили о резком ухудшении состояния 57-летней пациентки, которая находилась на стационарном лечении в государственном учреждении.
Несмотря на симптомы сердечной патологии и результаты обследования, указывающие на нарушение сердечного ритма, 33-летняя медик не диагностировала острый инфаркт миокарда и не направила женщину к кардиологу, а лишь назначила ей медикаментозное лечение
Впоследствии состояние пациентки критически ухудшилось, и, несмотря на реанимационные мероприятия, она умерла. Как говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Впоследствии экспертиза установила, что своевременная диагностика и оказание неотложной помощи могли бы обезопасить от трагических последствий.
Женщине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Напомним
В Киевской области задержан начальник отдела ТЦК, который требовал 4000 долларов за снятие военнообязанного с розыска и оформление документов без призыва.