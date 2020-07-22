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Непроведення першочергових закупівель озброєння є державним злочином — Грабський

Непроведення першочергових закупівель озброєння є державним злочином — Грабський

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Нещодавно Міноборони звинуватили у блокуванні постачання на фронт озброєння, зокрема, мін та мінометів 120 мм. У разі, якщо ця інформація хоч частково відповідає дійсності, то це - державний злочин, заявив військовий експерт Сергій Грабський, передає УНН.

За його словами, в Україні, на жаль, більшість населення до цих пір "не може второпати, що ми знаходимося у стані війни".

"І ця більшість населення - включаючи так званих "державних чиновників"... Це є державним злочином – непроведення першочергових закупівель видів озброєння, боєприпасів та інших речей, які пов'язані із ЗСУ. І причин тут може бути десятки: від елементарної людської недбалості до абсолютно свідомої халатності та державної зради", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обіцяного аудиту оборонки так і не відбулося: експерт розповів чому.

Грабський додав, що проблема серйозна, і вирішити її можна лише через комплексний підхід та повну зміну структури закупівель і забезпечення ЗСУ.

"Якщо це є навіть наполовину правдою (інформація про зрив постачання озброєння на фронт) – це серйозна проблема. Процес, якщо він запуститься сьогодні, і якщо будуть підписані тендерні документи, то ми отримаємо продукцію тільки через три місяці. А що може статися через ці три місяці? Дуже важко сказати... Тому ми маємо усвідомити на рівні суспільства і держави, що потрібна повна зміна структури закупівель і забезпечення ЗСУ", - сказав експерт.

Як повідомлялося в УНН, інформацію про зрив постачання озброєння для ЗСУ оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

"Таран провалює постачання боєприпасів у Збройні сили. Зараз липень, але і досі не укладений жоден контракт на постачання основних видів боєприпасів. Ключова проблема - не закуплені мінометні міни 120 мм - основний вид озброєнь на Донбасі. Жодної міни 120 мм і жоден міномет 120 мм досі не закуплені", - написав він у Facebook.

А після слів міністра оборони Андрія Тарана про те, що "в 120-мм боєприпасах ЗСУ на цей час не мають потреби", журналіст зазначив: "будь-який фронтовик сам може дати оцінку цьому лицемірству".

Нагадаємо, про наміри провести аудит закупівель оборонної галузі у травні 2019 року заявляли представники минулої влади. Тоді уряд навіть виділив на ці потреби 32,5 млн грн. Та доля цього аудиту невідома. Натомість, вже у червні поточного року, Мінекономіки попросило виділити ще 18 млн грн із "ковідного" фонду - теж на аудит оборонки, інформувало "Слово і діло".

Разом з тим, в одному зі своїх інтерв’ю, зокрема "Радіо свободі", головнокомандувач генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що не має наміру проводити ревізію діяльності своїх попередників.

"Я обнуляю ситуацію, кладу чистий листок і продовжую працювати, заради тих завдань, заради тих цілей, які я визначив для себе. Я вважаю, це більш конструктивний підхід, ніж я б зараз взявся проводити аналіз чи ревізію діяльності своїх попередників", — сказав він журналістам.

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