Непроведение первоочередных закупок вооружения является государственным преступлением - Грабский

По его словам, в Украине, к сожалению, большинство населения до сих пор "не может понять, что мы находимся в состоянии войны".

"И это большинство населения - включая так называемых "государственных чиновников"... Это является государственным преступлением - непроведение первоочередных закупок видов вооружения, боеприпасов и других вещей, связанных с ВСУ. И причин здесь может быть десятки: от элементарной человеческой халатности к совершенно сознательной халатности и государственной измене", - сказал он.

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Грабский добавил, что проблема серьезная, и решить ее можно только через комплексный подход и полное изменение структуры закупок и обеспечения ВСУ.

"Если это даже наполовину является правдой (информация о срыве поставки вооружения на фронт) - это серьезная проблема. Процесс, если он запустится сегодня, и если будут подписаны тендерные документы, то мы получим продукцию только через три месяца. А что может произойти через эти три месяца? Очень трудно сказать... Поэтому мы должны осознать на уровне общества и государства, что нужно полное изменение структуры закупок и обеспечения ВСУ", - сказал эксперт.

Как сообщалось в УНН, информацию о срыве поставки вооружения для ВСУ обнародовал журналист Юрий Бутусов.

"Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы. Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов. Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений на Донбассе. Ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено", - написал он в Facebook.

А после слов министра обороны Андрея Тарана о том, что "в 120-мм боеприпасах ВСУ в настоящее время не нуждаются", журналист отметил: "любой фронтовик сам может дать оценку этому лицемерию".

Напомним, о намерении провести аудит закупок оборонной отрасли в мае 2019 года заявляли представители прошлой власти. Тогда правительство даже выделило на эти цели 32,5 млн грн. Но судьба этого аудита неизвестна. Зато уже в июне текущего года, Минэкономики попросило выделить еще 18 млн грн с "ковидного" фонда - тоже на аудит оборонки, информировало "Слово и дело".

Вместе с тем, в одном из своих интервью, в частности "Радио Свобода", главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляет ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать, ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.