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Неправильне застосування ліків забрало життя 125 тис. пацієнтів в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Порушення правил належного застосування лікарських засобів призвело до 125,5 тис. випадків смертей. Про це у коментарі УНН заявив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" Олег Клімов, посилаючись на останні дані дослідження Фармацевтичної групи ЄС.

Неправильне застосування ліків забрало життя 125 тис. пацієнтів в ЄС

"Згідно дослідження Фармацевтичної групи ЄС, датованого 2016 роком, порушення правил належного застосування лікарських засобів призвело до 1,25 млрд євро прямих та супутніх збитків, 125 тис. 500 випадків смертей. Крім того, у 2016 році 69% госпіталізацій було здійснено внаслідок неправильного прийому ліків", - розповів він.

Відповідальність за некоректне застосування ліків несе лікар та фармацевт, продовжив Клімов.

"В Україні про це забувають. Сьогодні ми маємо тотальне нехтування власниками аптек ліцензійних вимог в частині кваліфікаційних вимог до персоналу, відпуску ліків рецептурної групи без рецепта лікаря, небажання, а в багатьох випадках незнання лікарями правил виписування рецептів. Все це призвело до неконтрольованого самолікування населенням, що стало загрозою національного масштабу", - сказав експерт.

Як повідомляв УНН, українські депутати вирішили кардинально змінити правила гри на аптечному ринку: обмежити розвиток мережевих монополій, дати шанс конкурувати з ними малому і середньому бізнесу, а в процесі прозорої конкуренції - домогтися зниження цін на ліки. Такі цілі закладені в законопроекті №8591. ЗМІ охрестили документ "аптечним".

Серед норм запропонованого документа, також є вимоги про обов'язкову вищу освіту для тих, хто бажає відкривати аптеки.

Однак, така законодавча ініціатива депутатів не сподобалася мережевому аптечному бізнесу. Його представники виступили категорично проти впровадження в Україні європейської практики.

Дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, законопроект № 8591 повністю підтримав, закликавши депутатів якнайшвидше ухвалити його в першому читанні.

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