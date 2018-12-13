Неправильне застосування ліків забрало життя 125 тис. пацієнтів в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Порушення правил належного застосування лікарських засобів призвело до 125,5 тис. випадків смертей. Про це у коментарі УНН заявив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" Олег Клімов, посилаючись на останні дані дослідження Фармацевтичної групи ЄС.
"Згідно дослідження Фармацевтичної групи ЄС, датованого 2016 роком, порушення правил належного застосування лікарських засобів призвело до 1,25 млрд євро прямих та супутніх збитків, 125 тис. 500 випадків смертей. Крім того, у 2016 році 69% госпіталізацій було здійснено внаслідок неправильного прийому ліків", - розповів він.
Відповідальність за некоректне застосування ліків несе лікар та фармацевт, продовжив Клімов.
"В Україні про це забувають. Сьогодні ми маємо тотальне нехтування власниками аптек ліцензійних вимог в частині кваліфікаційних вимог до персоналу, відпуску ліків рецептурної групи без рецепта лікаря, небажання, а в багатьох випадках незнання лікарями правил виписування рецептів. Все це призвело до неконтрольованого самолікування населенням, що стало загрозою національного масштабу", - сказав експерт.
Як повідомляв УНН, українські депутати вирішили кардинально змінити правила гри на аптечному ринку: обмежити розвиток мережевих монополій, дати шанс конкурувати з ними малому і середньому бізнесу, а в процесі прозорої конкуренції - домогтися зниження цін на ліки. Такі цілі закладені в законопроекті №8591. ЗМІ охрестили документ "аптечним".
Серед норм запропонованого документа, також є вимоги про обов'язкову вищу освіту для тих, хто бажає відкривати аптеки.
Однак, така законодавча ініціатива депутатів не сподобалася мережевому аптечному бізнесу. Його представники виступили категорично проти впровадження в Україні європейської практики.
Дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, законопроект № 8591 повністю підтримав, закликавши депутатів якнайшвидше ухвалити його в першому читанні.