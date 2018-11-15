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Депутати готуються запропонувати оновлену редакцію “аптечного” законопроекту

Депутати готуються запропонувати оновлену редакцію “аптечного” законопроекту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Ініціатори так званого “аптечного” законопроекту (№ 8591) готуються запропонувати Раді оновлену редакцію документу, передає УНН із посиланням на дані порталу ВР.

Так, згідно із висновком профільного комітету ВР, автори проекту ЗУ переглянуть норму про встановлення мінімально допустимої відстані між аптеками у 500 м.

Крім того, буде доопрацьована норма про кількісні обмеження аптечних закладів на одного власника.

Також, нардепи комітету ВР з питань охорони здоров’я вважають за необхідне додатково обґрунтувати норму, яка забороняє ФОП бути працівником за трудовим договором або надавати послуги чи виконувати роботи за цивільно-правовим договором в іншій аптеці.

Додатково, у профільному комітеті ВР запропонували збільшити проміжок часу, впродовж якого суб’єкти господарювання приведуть свою діяльність відповідно до вимог, встановлених документом.

Нагадаємо, провізори та фармацевти заявили про свою підтримку “аптечного” закону.

Проти документу виступили переважно власники мережевого аптечного бізнесу.

Українські Національні Новини

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