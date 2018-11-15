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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104989 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110711 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147637 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142795 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135637 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127842 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Депутаты готовятся предложить обновленную редакцию "аптечного" законопроекта

Депутаты готовятся предложить обновленную редакцию "аптечного" законопроекта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Инициаторы так называемого "аптечного" законопроекта (№ 8591) готовятся предложить Раде обновленную редакцию документа, передает УНН со ссылкой на данные портала ВР.

Так, согласно заключению профильного комитета ВР, авторы проекта ЗУ пересмотрят норму об установлении минимально допустимого расстояния между аптеками в 500 м.

Кроме того, будет доработана норма о количественных ограничениях аптечных учреждений на одного владельца.

Также, нардепы комитета ВР по вопросам здравоохранения считают необходимым дополнительно обосновать норму, запрещающую ФЛП быть работником по трудовому договору или оказывать услуги или выполнять работы по гражданско-правовому договору в другой аптеке.

Дополнительно, в профильном комитете ВР предложили увеличить промежуток времени, в течение которого субъекты хозяйствования приведут свою деятельность в соответствии с требованиями, установленными документом.

Напомним, провизоры и фармацевты заявили о своей поддержке "аптечного" закона.

Против документа выступили преимущественно владельцы сетевого аптечного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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