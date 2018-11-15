Депутаты готовятся предложить обновленную редакцию "аптечного" законопроекта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Инициаторы так называемого "аптечного" законопроекта (№ 8591) готовятся предложить Раде обновленную редакцию документа, передает УНН со ссылкой на данные портала ВР.
Так, согласно заключению профильного комитета ВР, авторы проекта ЗУ пересмотрят норму об установлении минимально допустимого расстояния между аптеками в 500 м.
Кроме того, будет доработана норма о количественных ограничениях аптечных учреждений на одного владельца.
Также, нардепы комитета ВР по вопросам здравоохранения считают необходимым дополнительно обосновать норму, запрещающую ФЛП быть работником по трудовому договору или оказывать услуги или выполнять работы по гражданско-правовому договору в другой аптеке.
Дополнительно, в профильном комитете ВР предложили увеличить промежуток времени, в течение которого субъекты хозяйствования приведут свою деятельность в соответствии с требованиями, установленными документом.
Напомним, провизоры и фармацевты заявили о своей поддержке "аптечного" закона.
Против документа выступили преимущественно владельцы сетевого аптечного бизнеса.