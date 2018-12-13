Неправильное применение лекарств унесло жизни 125 тыс. пациентов в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Нарушение правил надлежащего применения лекарственных средств привело к 125,5 тыс. случаев смертей. Об этом в комментарии УНН заявил председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов, ссылаясь на последние данные исследования Фармацевтической группы ЕС.
"Согласно исследованию Фармацевтической группы ЕС, датированного 2016 годом, нарушение правил надлежащего применения лекарственных средств привело к 1,25 млрд евро прямых и сопутствующих убытков, 125 тыс. 500 случаев смертей. Кроме того, в 2016 году 69% госпитализаций было осуществлено в результате неправильного приема лекарств", - рассказал он.
Ответственность за некорректное применение лекарств несет врач и фармацевт, продолжил Климов.
"В Украине об этом забывают. Сегодня мы имеем полное пренебрежение владельцами аптек лицензионных требований в части квалификационных требований к персоналу, отпуска лекарств рецептурной группы без рецепта врача, нежелание, а во многих случаях незнание врачами правил выписывания рецептов. Все это привело к неконтролируемому самолечению населением, что стало угрозой национального масштаба", - сказал эксперт.
Как сообщал УНН, украинские депутаты решили кардинально изменить правила игры на аптечном рынке: ограничить развитие сетевых монополий, дать шанс конкурировать с ними малому и среднему бизнесу, а в процессе прозрачной конкуренции - добиться снижения цен на лекарства. Такие цели заложены в законопроекте №8591. СМИ окрестили документ "аптечным".
Среди норм предложенного документа, также требования об обязательном высшем образовании для тех, кто желает открывать аптеки.
Однако, такая законодательная инициатива депутатов не понравилась сетевому аптечному бизнесу. Его представители выступили категорически против внедрения в Украине европейской практики.
Мелкий и средний аптечный бизнес, наоборот, законопроект № 8591 полностью поддержал, призвав депутатов как можно скорее принять его в первом чтении.