Нелегальний готель і "тіньові" зарплати: що виявили податківці на Яремчанщині та в Буковелі

З початку 2026 року ДПС посилила контроль у Яремчанщині та на "Буковелі", провела 62 перевірки й зафіксувала порушення на 3,2 млн грн (зокрема 22 неоформлених працівники, нелегальний готель і вилучення нікобустерів), застосовуючи хронометраж для виявлення занижених виторгів.

З початку 2026 року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" Державна податкова служба України (ДПСУ) зафіксувала порушення на загальну суму 3,2 млн грн, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє ДПС, податківці провели 62 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, за результатами яких виявили 22 неоформлених найманих працівники.

Окремо у службі заявили про виявлення готелю, який, за даними ДПС, здійснював діяльність без державної реєстрації. У межах одного з контрольних заходів, як зазначається, з незаконного обігу вилучили 184 нікотиновмісні рідини (нікобустери), які використовуються в електронних сигаретах.

Під час перевірок бізнесів, що декларують незначні обсяги виторгу, ДПС застосовує хронометраж господарських операцій — механізм спостереження та фіксації фактичних оборотів у конкретний період роботи закладу. У податковій стверджують, що інструмент демонструє результативність: під час такого спостереження обсяги виторгу, проведені через реєстратори розрахункових операцій (РРО), в середньому зростають на 20%. Перевірки, за інформацією служби, проводять у вихідні дні з одночасним здійсненням хронометражів, зокрема у закладах харчування на верхніх точках витягів та на перехрестях гірськолижних трас, де традиційно спостерігається високий потік клієнтів.

Також ДПС навела дані щодо виторгів у курортній зоні. Попри пізній старт гірськолижного сезону у 2025 році, обсяг виторгів за листопад–грудень, за оцінками податкової, зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — на 545,3 млн грн. Загальний виторг за цей період, як повідомляється, становив 1,78 млрд грн проти 1,24 млрд грн роком раніше.

У службі наголосили, що контрольні заходи в регіоні здійснюють систематично з урахуванням ризиків порушення податкового законодавства. Так, протягом 2025 року в курортній зоні Яремчанщини та на "Буковелі" було проведено 214 фактичних перевірок. За їхніми підсумками виявили 472 порушення податкового та іншого законодавства на суму 3,4 млн грн. Серед встановленого ДПС називає 26 неоформлених працівників, п’ять випадків здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації, а також проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО.

У ДПС підкреслюють, що такі перевірки мають на меті підвищення прозорості роботи бізнесу в туристичних локаціях, запобігання використанню незадекларованої праці та забезпечення дотримання правил ведення розрахунків. Також у службі вказують на важливість легальної зайнятості у курортній зоні, зокрема в періоди пікового навантаження, коли кількість тимчасових працівників та сезонних сервісів традиційно зростає.

