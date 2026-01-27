Нелегальний готель і "тіньові" зарплати: що виявили податківці на Яремчанщині та в Буковелі

$43.130.01
14:04 • 2292 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 13047 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 11324 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 10230 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 18522 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 23228 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16299 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18539 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33247 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82663 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 29413 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 12190 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 16462 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 12360 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 16364 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
13:14 • 13048 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 16376 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 18523 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
10:00 • 23228 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 46142 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Саламаха Орест Ігорович
Олександр Усик
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Село
Львівська область
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 8082 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 25646 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 24972 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 25318 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 28012 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Times
Ракетний комплекс "Тор"

Нелегальний готель і "тіньові" зарплати: що виявили податківці на Яремчанщині та в Буковелі

Київ • УНН

 • 4 перегляди

З початку 2026 року ДПС провела 62 перевірки на Яремчанщині та Буковелі, виявивши порушення на 3,2 млн грн. Серед них 22 неоформлених працівники, нелегальний готель та вилучення нікобустерів.

Нелегальний готель і "тіньові" зарплати: що виявили податківці на Яремчанщині та в Буковелі

З початку 2026 року ДПС посилила контроль у Яремчанщині та на "Буковелі", провела 62 перевірки й зафіксувала порушення на 3,2 млн грн (зокрема 22 неоформлених працівники, нелегальний готель і вилучення нікобустерів), застосовуючи хронометраж для виявлення занижених виторгів.

З початку 2026 року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" Державна податкова служба України (ДПСУ) зафіксувала порушення на загальну суму 3,2 млн грн, передає УНН. 

Деталі

Як повідомляє ДПС, податківці провели 62 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, за результатами яких виявили 22 неоформлених найманих працівники.

Окремо у службі заявили про виявлення готелю, який, за даними ДПС, здійснював діяльність без державної реєстрації. У межах одного з контрольних заходів, як зазначається, з незаконного обігу вилучили 184 нікотиновмісні рідини (нікобустери), які використовуються в електронних сигаретах.

Під час перевірок бізнесів, що декларують незначні обсяги виторгу, ДПС застосовує хронометраж господарських операцій — механізм спостереження та фіксації фактичних оборотів у конкретний період роботи закладу. У податковій стверджують, що інструмент демонструє результативність: під час такого спостереження обсяги виторгу, проведені через реєстратори розрахункових операцій (РРО), в середньому зростають на 20%. Перевірки, за інформацією служби, проводять у вихідні дні з одночасним здійсненням хронометражів, зокрема у закладах харчування на верхніх точках витягів та на перехрестях гірськолижних трас, де традиційно спостерігається високий потік клієнтів.

Також ДПС навела дані щодо виторгів у курортній зоні. Попри пізній старт гірськолижного сезону у 2025 році, обсяг виторгів за листопад–грудень, за оцінками податкової, зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — на 545,3 млн грн. Загальний виторг за цей період, як повідомляється, становив 1,78 млрд грн проти 1,24 млрд грн роком раніше.

У службі наголосили, що контрольні заходи в регіоні здійснюють систематично з урахуванням ризиків порушення податкового законодавства. Так, протягом 2025 року в курортній зоні Яремчанщини та на "Буковелі" було проведено 214 фактичних перевірок. За їхніми підсумками виявили 472 порушення податкового та іншого законодавства на суму 3,4 млн грн. Серед встановленого ДПС називає 26 неоформлених працівників, п’ять випадків здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації, а також проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО.

У ДПС підкреслюють, що такі перевірки мають на меті підвищення прозорості роботи бізнесу в туристичних локаціях, запобігання використанню незадекларованої праці та забезпечення дотримання правил ведення розрахунків. Також у службі вказують на важливість легальної зайнятості у курортній зоні, зокрема в періоди пікового навантаження, коли кількість тимчасових працівників та сезонних сервісів традиційно зростає.

Нагадаємо

Уряд спростив продаж санкційних активів, що були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах. Серед них ТЦ "Оушен Плаза" та готель у Буковелі, аукціони почнуться вже у березні.

Олександра Василенко

