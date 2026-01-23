$43.170.01
Ексклюзив
11:40
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Уряд спростив продаж санкційних активів росіян: Свириденко анонсувала аукціон для "Оушен Плаза", готелю в Буковелі та іншого

Київ

 • 166 перегляди

Уряд спростив продаж санкційних активів, що були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах. Серед них ТЦ "Оушен Плаза" та готель у Буковелі, аукціони почнуться вже у березні.

Уряд спростив продаж санкційних активів росіян: Свириденко анонсувала аукціон для "Оушен Плаза", готелю в Буковелі та іншого

Уряд спростив продаж санкційного майна росіян і затвердив перелік санкційних активів, серед яких ТЦ "Оушен Плаза" та готель у Буковелі, аукціони почнуться вже у березні, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Уряд спростив продаж санкційних активів, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах

- написала Свириденко у Telegram.

Ключові зміни

Зі слів Прем'єр, зміни передбачають:

  • відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет;
    • якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження;

      "Разом з тим, затвердили перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу. На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, включно з ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТЦ Оушен Плаза), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Калушський трубний завод", ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (готель в Буковелі), ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та іншими активами", - повідомила Свириденко.

      Аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу

      - зазначила Прем'єр.

      З її слів, усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії "та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей".

      Юлія Шрамко

