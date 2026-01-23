Уряд спростив продаж санкційних активів росіян: Свириденко анонсувала аукціон для "Оушен Плаза", готелю в Буковелі та іншого

Уряд спростив продаж санкційного майна росіян і затвердив перелік санкційних активів, серед яких ТЦ "Оушен Плаза" та готель у Буковелі, аукціони почнуться вже у березні, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Уряд спростив продаж санкційних активів, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах - написала Свириденко у Telegram.

Ключові зміни

Зі слів Прем'єр, зміни передбачають:

відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет;

якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження;

"Разом з тим, затвердили перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу. На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, включно з ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТЦ Оушен Плаза), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Калушський трубний завод", ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (готель в Буковелі), ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та іншими активами", - повідомила Свириденко.

Аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу - зазначила Прем'єр.

З її слів, усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії "та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей".

СБУ: арештовано майно підсанкційного олігарха Новинського на понад 3,5 млрд грн