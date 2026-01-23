Правительство упростило продажу санкционных активов россиян: Свириденко анонсировала аукционы для "Оушен Плаза", отеля в Буковеле и другого

Правительство упростило продажу санкционного имущества россиян и утвердило перечень санкционных активов, среди которых ТЦ "Оушен Плаза" и отель в Буковеле, аукционы начнутся уже в марте, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Правительство упростило продажу санкционных активов, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах - написала Свириденко в Telegram.

Ключевые изменения

По словам Премьера, изменения предусматривают:

отныне права требования по кредитам можно включать в состав актива и продавать вместе с ним как единый пакет;

если же первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион с меньшей ценой, а далее аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволит ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления;

"Вместе с тем, утвердили перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи. На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов, включая ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТЦ Оушен Плаза), ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Калушский трубный завод", ООО "АМСТЕЛ-СКИ" (отель в Буковеле), ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", ООО "Мотордеталь-Конотоп", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" и другими активами", - сообщила Свириденко.

Аукционы начнутся уже в марте. Активы будут выставляться в зависимости от времени, необходимого для подготовки имущества к продаже - отметила Премьер.

По ее словам, все полученные средства поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии "и будут работать на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку людей".

