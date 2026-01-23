Правительство упростило продажу санкционных активов россиян: Свириденко анонсировала аукционы для "Оушен Плаза", отеля в Буковеле и другого

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Эксклюзив
11:40 • 1130 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 3446 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 15581 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 47379 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 28995 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 29414 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 27934 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 27075 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 51467 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 61775 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
83%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 24479 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 25606 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 59509 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 37267 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 22859 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 47379 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 50786 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 54094 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 64853 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 55879 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Европа
Реклама
УНН Lite
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 816 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 26234 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 42217 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 37433 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 66900 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Правительство упростило продажу санкционных активов россиян: Свириденко анонсировала аукционы для "Оушен Плаза", отеля в Буковеле и другого

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Правительство упростило продажу санкционных активов, взысканных в государственную собственность, на открытых аукционах. Среди них ТЦ "Оушен Плаза" и отель в Буковеле, аукционы начнутся уже в марте.

Правительство упростило продажу санкционных активов россиян: Свириденко анонсировала аукционы для "Оушен Плаза", отеля в Буковеле и другого

Правительство упростило продажу санкционного имущества россиян и утвердило перечень санкционных активов, среди которых ТЦ "Оушен Плаза" и отель в Буковеле, аукционы начнутся уже в марте, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Правительство упростило продажу санкционных активов, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах

- написала Свириденко в Telegram.

Ключевые изменения

По словам Премьера, изменения предусматривают:

  • отныне права требования по кредитам можно включать в состав актива и продавать вместе с ним как единый пакет;
    • если же первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион с меньшей ценой, а далее аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволит ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления;

      "Вместе с тем, утвердили перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи. На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов, включая ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТЦ Оушен Плаза), ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Калушский трубный завод", ООО "АМСТЕЛ-СКИ" (отель в Буковеле), ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", ООО "Мотордеталь-Конотоп", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" и другими активами", - сообщила Свириденко.

      Аукционы начнутся уже в марте. Активы будут выставляться в зависимости от времени, необходимого для подготовки имущества к продаже

      - отметила Премьер.

      По ее словам, все полученные средства поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии "и будут работать на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку людей".

      СБУ: арестовано имущество подсанкционного олигарха Новинского на более 3,5 млрд грн13.04.23, 10:20 • 592536 просмотров

      Юлия Шрамко

      ЭкономикаПолитика
      Недвижимость
      Санкции
      Государственный бюджет
      Кабинет Министров Украины
      Война в Украине
      Украина