Нелегальный отель и "теневые" зарплаты: что выявили налоговики на Яремчанщине и в Буковеле

С начала 2026 года ГНС усилила контроль в Яремчанщине и на "Буковеле", провела 62 проверки и зафиксировала нарушения на 3,2 млн грн (в том числе 22 неоформленных работника, нелегальный отель и изъятие никобустеров), применяя хронометраж для выявления заниженных выручек.

С начала 2026 года в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте "Буковель" Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) зафиксировала нарушения на общую сумму 3,2 млн грн, передает УНН.

Детали

Как сообщает ГНС, налоговики провели 62 фактические проверки субъектов хозяйствования, по результатам которых выявили 22 неоформленных наемных работника.

Отдельно в службе заявили о выявлении отеля, который, по данным ГНС, осуществлял деятельность без государственной регистрации. В рамках одного из контрольных мероприятий, как отмечается, из незаконного оборота изъяли 184 никотиносодержащие жидкости (никобустеры), используемые в электронных сигаретах.

Во время проверок бизнесов, декларирующих незначительные объемы выручки, ГНС применяет хронометраж хозяйственных операций — механизм наблюдения и фиксации фактических оборотов в конкретный период работы заведения. В налоговой утверждают, что инструмент демонстрирует результативность: во время такого наблюдения объемы выручки, проведенные через регистраторы расчетных операций (РРО), в среднем возрастают на 20%. Проверки, по информации службы, проводят в выходные дни с одновременным осуществлением хронометражей, в частности в заведениях питания на верхних точках подъемников и на перекрестках горнолыжных трасс, где традиционно наблюдается высокий поток клиентов.

Также ГНС привела данные по выручке в курортной зоне. Несмотря на поздний старт горнолыжного сезона в 2025 году, объем выручки за ноябрь–декабрь, по оценкам налоговой, вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — на 545,3 млн грн. Общая выручка за этот период, как сообщается, составила 1,78 млрд грн против 1,24 млрд грн годом ранее.

В службе подчеркнули, что контрольные мероприятия в регионе осуществляются систематически с учетом рисков нарушения налогового законодательства. Так, в течение 2025 года в курортной зоне Яремчанщины и на "Буковеле" было проведено 214 фактических проверок. По их итогам выявили 472 нарушения налогового и другого законодательства на сумму 3,4 млн грн. Среди установленного ГНС называет 26 неоформленных работников, пять случаев осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации, а также проведение расчетных операций без применения РРО/ПРРО.

В ГНС подчеркивают, что такие проверки имеют целью повышение прозрачности работы бизнеса в туристических локациях, предотвращение использования незадекларированного труда и обеспечение соблюдения правил ведения расчетов. Также в службе указывают на важность легальной занятости в курортной зоне, в частности в периоды пиковой нагрузки, когда количество временных работников и сезонных сервисов традиционно возрастает.

Напомним

Правительство упростило продажу санкционных активов, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах. Среди них ТЦ "Оушен Плаза" и отель в Буковеле, аукционы начнутся уже в марте.