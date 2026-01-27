Нелегальный отель и "теневые" зарплаты: что выявили налоговики на Яремчанщине и в Буковеле

$43.130.01
51.060.41
ukenru
14:04 • 2568 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 13522 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 11574 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 10437 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 18865 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 23499 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16389 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18589 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33316 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82748 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.2м/с
89%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 29545 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 12313 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 16588 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 12549 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 16567 просмотра
публикации
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 186 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 13522 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 16720 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 18865 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 23499 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Саламаха Орест Игоревич
Александр Усик
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Село
Львовская область
Реклама
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 8312 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 25763 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 25076 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 25421 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 28111 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Таймс
Ракетный комплекс "Тор

Нелегальный отель и "теневые" зарплаты: что выявили налоговики на Яремчанщине и в Буковеле

Киев • УНН

 • 204 просмотра

С начала 2026 года ГНС провела 62 проверки на Яремчанщине и в Буковеле, выявив нарушения на 3,2 млн грн. Среди них 22 неоформленных работника, нелегальный отель и изъятие никобустеров.

Нелегальный отель и "теневые" зарплаты: что выявили налоговики на Яремчанщине и в Буковеле

С начала 2026 года ГНС усилила контроль в Яремчанщине и на "Буковеле", провела 62 проверки и зафиксировала нарушения на 3,2 млн грн (в том числе 22 неоформленных работника, нелегальный отель и изъятие никобустеров), применяя хронометраж для выявления заниженных выручек.

С начала 2026 года в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте "Буковель" Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) зафиксировала нарушения на общую сумму 3,2 млн грн, передает УНН. 

Детали

Как сообщает ГНС, налоговики провели 62 фактические проверки субъектов хозяйствования, по результатам которых выявили 22 неоформленных наемных работника.

Отдельно в службе заявили о выявлении отеля, который, по данным ГНС, осуществлял деятельность без государственной регистрации. В рамках одного из контрольных мероприятий, как отмечается, из незаконного оборота изъяли 184 никотиносодержащие жидкости (никобустеры), используемые в электронных сигаретах.

Во время проверок бизнесов, декларирующих незначительные объемы выручки, ГНС применяет хронометраж хозяйственных операций — механизм наблюдения и фиксации фактических оборотов в конкретный период работы заведения. В налоговой утверждают, что инструмент демонстрирует результативность: во время такого наблюдения объемы выручки, проведенные через регистраторы расчетных операций (РРО), в среднем возрастают на 20%. Проверки, по информации службы, проводят в выходные дни с одновременным осуществлением хронометражей, в частности в заведениях питания на верхних точках подъемников и на перекрестках горнолыжных трасс, где традиционно наблюдается высокий поток клиентов.

Также ГНС привела данные по выручке в курортной зоне. Несмотря на поздний старт горнолыжного сезона в 2025 году, объем выручки за ноябрь–декабрь, по оценкам налоговой, вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — на 545,3 млн грн. Общая выручка за этот период, как сообщается, составила 1,78 млрд грн против 1,24 млрд грн годом ранее.

В службе подчеркнули, что контрольные мероприятия в регионе осуществляются систематически с учетом рисков нарушения налогового законодательства. Так, в течение 2025 года в курортной зоне Яремчанщины и на "Буковеле" было проведено 214 фактических проверок. По их итогам выявили 472 нарушения налогового и другого законодательства на сумму 3,4 млн грн. Среди установленного ГНС называет 26 неоформленных работников, пять случаев осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации, а также проведение расчетных операций без применения РРО/ПРРО.

В ГНС подчеркивают, что такие проверки имеют целью повышение прозрачности работы бизнеса в туристических локациях, предотвращение использования незадекларированного труда и обеспечение соблюдения правил ведения расчетов. Также в службе указывают на важность легальной занятости в курортной зоне, в частности в периоды пиковой нагрузки, когда количество временных работников и сезонных сервисов традиционно возрастает.

Напомним

Правительство упростило продажу санкционных активов, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах. Среди них ТЦ "Оушен Плаза" и отель в Буковеле, аукционы начнутся уже в марте.

Александра Василенко

ОбществоФинансы
Недвижимость
Санкции
Обыск
Кабинет Министров Украины
Государственная налоговая служба Украины
Украина