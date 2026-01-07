Нехай США зроблять якусь операцію з кадировим, можливо, тоді путін замислиться - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США мають достатньо інструментів тиску на рф, наприклад, захоплення глави Чечні рамзана кадирова, як це було з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, щоб російський диктатор володимир путін замислився над завершенням війни, передає УНН.

Американці зараз, я вважаю, вони продуктивні, у нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на росію. У них є інструменти, вони вміють. І коли вони дуже хочуть, то вони можуть знайти інструменти тиснути на росію. Ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію? Провели. Результат всі бачили. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з кадировим, з цим вбивцею. Може, тоді путін побачить це і задумається - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Тим часом Мадуро на суді в США не визнав своєї провини і заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.