Нехай США зроблять якусь операцію з кадировим, можливо, тоді путін замислиться - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський вважає, що США мають інструменти тиску на рф, подібні до операції із захопленням Ніколаса Мадуро. Він запропонував провести аналогічну операцію щодо рамзана кадирова, щоб путін задумався про завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США мають достатньо інструментів тиску на рф, наприклад, захоплення глави Чечні рамзана кадирова, як це було з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, щоб російський диктатор володимир путін замислився над завершенням війни, передає УНН.
Американці зараз, я вважаю, вони продуктивні, у нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на росію. У них є інструменти, вони вміють. І коли вони дуже хочуть, то вони можуть знайти інструменти тиснути на росію. Ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію? Провели. Результат всі бачили. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з кадировим, з цим вбивцею. Може, тоді путін побачить це і задумається
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Тим часом Мадуро на суді в США не визнав своєї провини і заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.