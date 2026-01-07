$42.560.14
13:11 • 2468 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 6308 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 11304 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 15347 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 16337 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 15180 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15006 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29759 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52172 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 144385 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Нехай США зроблять якусь операцію з кадировим, можливо, тоді путін замислиться - Зеленський

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Президент Зеленський вважає, що США мають інструменти тиску на рф, подібні до операції із захопленням Ніколаса Мадуро. Він запропонував провести аналогічну операцію щодо рамзана кадирова, щоб путін задумався про завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США мають достатньо інструментів тиску на рф, наприклад, захоплення глави Чечні рамзана кадирова, як це було з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, щоб російський диктатор володимир путін замислився над завершенням війни, передає УНН.

Американці зараз, я вважаю, вони продуктивні, у нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на росію. У них є інструменти, вони вміють. І коли вони дуже хочуть, то вони можуть знайти інструменти тиснути на росію. Ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію? Провели. Результат всі бачили. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з кадировим, з цим вбивцею. Може, тоді путін побачить це і задумається 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Тим часом Мадуро на суді в США не визнав своєї провини і заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.

Павло Башинський

Політика
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Ніколас Мадуро
Венесуела
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки