Пусть США проведут какую-нибудь операцию с кадыровым, возможно, тогда путин задумается - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у США достаточно инструментов давления на рф, например, захват главы Чечни рамзана кадырова, как это было с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы российский диктатор владимир путин задумался над завершением войны, передает УНН.

Американцы сейчас, я считаю, они продуктивны, у нас есть хорошие результаты, но все это еще не дожато до конца. Они должны давить на россию. У них есть инструменты, они умеют. И когда они очень хотят, то они могут найти инструменты давить на россию. Вот вам пример с Мадуро. Провели операцию? Провели. Результат все видели. Быстро это сделали. Пусть они сделают какую-нибудь операцию с кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда путин увидит это и задумается - сказал Зеленский.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

Тем временем Мадуро на суде в США не признал своей вины и заявил, что остается действующим президентом своей страны.