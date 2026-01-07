Пусть США проведут какую-нибудь операцию с кадыровым, возможно, тогда путин задумается - Зеленский

$42.560.14
13:11 • 4222 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 10051 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 14024 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 17106 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 17969 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 15885 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 15522 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30017 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52424 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 145538 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Графики отключений электроэнергии
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 10885 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 11761 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 26441 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32 • 15256 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 8716 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 7654 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 9040 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 14030 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 64059 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 101561 просмотра
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Львов
Кипр
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 36026 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 55795 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 98485 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 90139 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 84738 просмотра
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Дипломатка
Фильм

Пусть США проведут какую-нибудь операцию с кадыровым, возможно, тогда путин задумается - Зеленский

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Президент Зеленский считает, что у США есть инструменты давления на рф, подобные операции по захвату Николаса Мадуро. Он предложил провести аналогичную операцию в отношении рамзана кадырова, чтобы путин задумался о завершении войны.

Пусть США проведут какую-нибудь операцию с кадыровым, возможно, тогда путин задумается - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у США достаточно инструментов давления на рф, например, захват главы Чечни рамзана кадырова, как это было с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы российский диктатор владимир путин задумался над завершением войны, передает УНН.

Американцы сейчас, я считаю, они продуктивны, у нас есть хорошие результаты, но все это еще не дожато до конца. Они должны давить на россию. У них есть инструменты, они умеют. И когда они очень хотят, то они могут найти инструменты давить на россию. Вот вам пример с Мадуро. Провели операцию? Провели. Результат все видели. Быстро это сделали. Пусть они сделают какую-нибудь операцию с кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда путин увидит это и задумается 

- сказал Зеленский.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

Тем временем Мадуро на суде в США не признал своей вины и заявил, что остается действующим президентом своей страны.

Павел Башинский

Политика
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Николас Мадуро
Венесуэла
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты