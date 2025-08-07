Негода на Київщині: 10 тисяч клієнтів залишаються без світла

$41.610.07
Ексклюзив
15:56 • 35974 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 37008 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 90567 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 91231 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 87821 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 132442 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 72558 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 46501 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45802 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56517 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Популярнi новини
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo7 серпня, 08:55 • 69138 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 107679 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу7 серпня, 11:42 • 41506 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 79379 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 58335 перегляди
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 108402 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 133589 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 142582 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 133721 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 144178 перегляди
Негода на Київщині: 10 тисяч клієнтів залишаються без світла

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди на Київщині. Без електропостачання залишаються 10 тисяч клієнтів, найбільше у Бориспільському районі.

Негода на Київщині: 10 тисяч клієнтів залишаються без світла

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди на Київщині, без електропостачання перебуває 10 тисяч клієнтів, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Деталі

За даними ОВА, світло вже повернули до домівок більш ніж 130 тисяч мешканців Київщини.

Роботи тривають на 17 лініях електропередач 10 кВ. Наразі без електропостачання перебуває 10 тисяч клієнтів. Найбільше — у Бориспільському районі 

- йдеться у повідомленні.

Бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють у посиленому режимі. Всі відновлювальні роботи мають бути завершені до кінця доби.

Негода залишила без світла майже 200 міст та сіл у восьми областях07.08.25, 09:25 • 2622 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Київська область
ДТЕК