Негода на Київщині: 10 тисяч клієнтів залишаються без світла
Київ • УНН
Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди на Київщині. Без електропостачання залишаються 10 тисяч клієнтів, найбільше у Бориспільському районі.
Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди на Київщині, без електропостачання перебуває 10 тисяч клієнтів, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Деталі
За даними ОВА, світло вже повернули до домівок більш ніж 130 тисяч мешканців Київщини.
Роботи тривають на 17 лініях електропередач 10 кВ. Наразі без електропостачання перебуває 10 тисяч клієнтів. Найбільше — у Бориспільському районі
Бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють у посиленому режимі. Всі відновлювальні роботи мають бути завершені до кінця доби.
