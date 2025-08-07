Непогода в Киевской области: 10 тысяч клиентов остаются без света
Киев • УНН
Энергетики продолжают ликвидацию последствий непогоды в Киевской области. Без электроснабжения остаются 10 тысяч клиентов, больше всего в Бориспольском районе.
Детали
По данным ОВА, свет уже вернули в дома более чем 130 тысяч жителей Киевской области.
Работы продолжаются на 17 линиях электропередач 10 кВ. Сейчас без электроснабжения остаются 10 тысяч клиентов. Больше всего — в Бориспольском районе
Бригады ДТЭК Киевские региональные электросети работают в усиленном режиме. Все восстановительные работы должны быть завершены до конца суток.
