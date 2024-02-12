Не варто хвилюватися, рішення щодо релокованих вишів ухвалюватимуться виважено – Верещук

ukenru
19:41 • 38541 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 89350 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112469 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114588 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229014 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155526 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146121 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132469 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121672 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112850 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134656 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110395 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52331 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45248 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46811 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229014 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384645 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440014 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448421 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357882 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112469 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130300 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124506 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98375 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107670 перегляди
Актуальне
Не варто хвилюватися, рішення щодо релокованих вишів ухвалюватимуться виважено – Верещук

Не варто хвилюватися, рішення щодо релокованих вишів ухвалюватимуться виважено – Верещук

Київ • УНН

 • 27337 перегляди

Рішення про майбутнє переміщених університетів в Україні будуть прийматися виважено та колективно.

Учасники наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорювали стратегію подальшого розвитку релокованих із ТОТ вищих навчальних закладів. І хоча подальше функціонування обговорюватиметься на наступних нарадах, Віцепрем’єр попередила, що викладачі мають спокійно працювати, оскільки подальша доля релокованих вишів ухвалюватиметься колегіально та виважено, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Деталі

На нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук взяли участь представники Мінреінтеграції, Міносвіти, МОЗ, Мінкульту, Луганської ОВА, керівники освітніх закладів Луганщини та інші. Учасники ділилися думками щодо можливої подальшої реорганізації тих закладів вищої освіти, які були переміщені до інших міст.

Викладачі мають спокійно працювати й не хвилюватися. Будь-які рішення щодо подальшої долі релокованих вишів будуть ухвалюватися колегіально та дуже виважено

- наголосила Ірина Верещук.

Особлива увага на нараді приділялася Державному закладу "Луганський державний медичний університет". Зокрема, його освітній та господарській діяльності, а також подальшій стратегії розвитку.

Посадовиця доручила ректору та науково-педагогічному колективу розробити й представити на розгляд стратегію подальшого розвитку вишу.

Зазначається, що учасники наради порушували питання щодо діяльності комунальних навчальних закладів. Обіцяють, що подальше функціонування обговорюватиметься на наступних нарадах після детального моніторингу діяльності.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні12.02.24, 11:41 • 112949 переглядiв

Нагадаємо

росіяни в окупованій Запорізькій області демонструють нові методи терору. Зокрема, перевірка телефонів на наявність українських номерів, допит і вивезення "нелоялиних" до окупантів у невідомому напрямку.

Український уряд планує оптимізувати виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зменшення надходжень до бюджету вплинуло на це рішення, і урядовці пропонують застосовувати більш справедливі підходи.

У Німеччині затримали вбивцю 17-річного українського баскетболіста12.02.24, 12:01 • 32074 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60