Не варто хвилюватися, рішення щодо релокованих вишів ухвалюватимуться виважено – Верещук
Київ • УНН
Рішення про майбутнє переміщених університетів в Україні будуть прийматися виважено та колективно.
Учасники наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорювали стратегію подальшого розвитку релокованих із ТОТ вищих навчальних закладів. І хоча подальше функціонування обговорюватиметься на наступних нарадах, Віцепрем’єр попередила, що викладачі мають спокійно працювати, оскільки подальша доля релокованих вишів ухвалюватиметься колегіально та виважено, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Деталі
На нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук взяли участь представники Мінреінтеграції, Міносвіти, МОЗ, Мінкульту, Луганської ОВА, керівники освітніх закладів Луганщини та інші. Учасники ділилися думками щодо можливої подальшої реорганізації тих закладів вищої освіти, які були переміщені до інших міст.
Викладачі мають спокійно працювати й не хвилюватися. Будь-які рішення щодо подальшої долі релокованих вишів будуть ухвалюватися колегіально та дуже виважено
Особлива увага на нараді приділялася Державному закладу "Луганський державний медичний університет". Зокрема, його освітній та господарській діяльності, а також подальшій стратегії розвитку.
Посадовиця доручила ректору та науково-педагогічному колективу розробити й представити на розгляд стратегію подальшого розвитку вишу.
Зазначається, що учасники наради порушували питання щодо діяльності комунальних навчальних закладів. Обіцяють, що подальше функціонування обговорюватиметься на наступних нарадах після детального моніторингу діяльності.
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