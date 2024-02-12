Не стоит волноваться, решение по релокированным вузам будут приниматься взвешенно - Верещук

Участники совещания под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук обсуждали стратегию дальнейшего развития релокированных с ВОТ высших учебных заведений. И хотя дальнейшее функционирование будет обсуждаться на следующих совещаниях, Вице-премьер предупредила, что преподаватели должны спокойно работать, поскольку дальнейшая судьба релокированных вузов будет приниматься коллегиально и взвешенно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Детали

На совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук приняли участие представители Минреинтеграции, Минобразования, Минздрава, Минкульта, Луганской ОГА, руководители образовательных учреждений Луганщины и другие. Участники делились мнениями о возможной дальнейшей реорганизации тех высших учебных заведений, которые были перемещены в другие города.

Преподаватели должны спокойно работать и не волноваться. Любые решения о дальнейшей судьбе релоцированных вузов будут приниматься коллегиально и очень взвешенно - подчеркнула Ирина Верещук.

Особое внимание на совещании уделялось Государственному учреждению "Луганский государственный медицинский университет". В частности, его образовательной и хозяйственной деятельности, а также дальнейшей стратегии развития.

Чиновница поручила ректору и научно-педагогическому коллективу разработать и представить на рассмотрение стратегию дальнейшего развития вуза.

Отмечается, что участники совещания поднимали вопрос о деятельности коммунальных учебных заведений. Обещают, что дальнейшее функционирование будет обсуждаться на следующих совещаниях после детального мониторинга деятельности.

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