Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении в Украине срока действия военного положения с 14 февраля на 90 суток, то есть до 13 мая. Об этом говорится в карте законопроекта, пишет УНН.

Детали

Глава государства подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно оба срока продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Дополнение

Это было десятое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Справочно

Военное положение в Украине ввели из-за полномасштабного вторжения РФ, которое произошло 24 февраля 2022 года. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

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