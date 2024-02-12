Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 13 травня через повномасштабне вторгнення росії.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження в Україні строку дії воєнного стану з 14 лютого на 90 діб, тобто до 13 травня. Про це йдеться в карті законопроєкту, пише УНН.
Деталі
Глава держави підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.
Доповнення
Це було десяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.
Довідково
Воєнний стан в Україні запровадили через повномасштабне вторгнення рф, яке сталося 24 лютого 2022 року. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.
Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.
У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.
Кабмін вніс до Верховної Ради мобілізаційний законопроєкт: детальний розбір31.01.24, 08:15 • 114974 перегляди