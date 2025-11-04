"Не гірше NBA": як виглядають буткемпи Favbet Team

ukenru
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардеп
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
"Не гірше NBA": як виглядають буткемпи Favbet Team

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Як виглядають буткемпи Favbet Team.

"Не гірше NBA": як виглядають буткемпи Favbet Team

Favbet Team з’явилася у травні 2024 року. Команді вистачило трохи більше року, аби перетворитися на повноцінну кіберспортивну команду з власним стилем. Зробила вона це в екстремальних умовах. Перші буткемпи проводилися під час довготривалих відключень світла. Тоді доводилося тренуватися під звуки сирен, генераторів та на межі можливого. Попри все хлопці впоралися. 

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

До складу Favbet Team входять амбітні досвідчені кіберспортсмени. Кожен зі своїм неповторним вайбом, що створює унікальну атмосферу в команді. 

Владислав "bondik" Нечипорчук, капітан і стратег, уже 17 років у грі і досі горить жагою до змагань. Євген "j3kie" Сергачев — рифлер і душа компанії. Макс "Marix" Кугенер — рифлер, люксембуржець з українським корінням, який заради команди вивчив мову та приїхав в Україну під час війни. Олександр "Smash" Турчин — рифлер і приклад дисципліни для інших гравців. Даниїл "t3ns1on" Кашура — спокійний та врівноважений снайпер. Ігор "crush" Шевченко — аналітик і тренер, який розбирає гру суперників на атоми.

Favbet Team підтримує сильна медіа-команда, яка робить неймовірний контент для каналу на YouTube.

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

Цьогоріч Favbet Team втретє збирає буткемп в Україні. Там продумано все до дрібниць, тому тренування проходять у комфортних умовах.  

"Якісний буткемп — це все, що краще, ніж онлайн-тренування. Ми проводимо час разом, стаємо міцнішими морально, як команда і як друзі. Ми не витрачаємо час на приготування їжі чи побут. Тому залишається більше сил для тренувань", — пояснює спортивний директор команди Богдан Рехтета.

Як проходить типовий день на буткемпі Favbet Team

Дні у Favbet Team розписані чітко: підйом, сніданок, година теорії, практика, обід, трохи відпочинку, а потім знову довгі ігрові години. 

"У середньому ми проводимо від 7 до 8 годин на день у командних тренуваннях. Плюс кожен може займатися індивідуально, якщо має сили і бажання. У нас є година на відновлення з 16 до 17. Хлопці можуть просто полежати, подивитися серіал чи піти на свіже повітря. Є й один-два вихідних за буткемп. У цей час ми проводимо час разом, смажимо шашлик та просто спілкуємось. Це важливо, щоб розвантажити голову від Counter-Strike", — пояснює спортивний директор.

Попри досить строгий розпорядок дня, хлопці почуваються комфортно.

"Я прокидаюся пізніше за всіх, роблю собі каву, трохи граю, щоб увійти в ритм. Потім у нас збір, розминка, ми обговорюємо моменти гри. Далі тренуємось разом. Це кілька годин, коли ми сидимо і відпрацьовуємо теорію на практиці. Після обіду знову повертаємося за комп’ютери і граємо до вечора. Увечері кожен сам вирішує: відпочити чи далі працювати", — каже j3kie.

Друзі у грі та поза нею: Секрет командної хімії

Перший буткемп став точкою знайомства для команди. Гравці зустрілися тоді вперше і саме з цього моменту почали вибудовувати довіру та взаєморозуміння. За рік вони подорослішали як спортсмени та особистості. Тож цьогоріч рівень спілкування інший, значно ближчий.

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

"Великі командні результати неможливі без командної хімії, мотивації і підтримки один одного. Я радий, що хлопці стали друзями у реальному житті. Вони спілкуються між собою на будь-які теми, допомагають одне одному. Це справжня команда і водночас компанія друзів", — говорить Богдан Рехтета.

Наразі Favbet Team займає 65-те місце у світовому рейтингу HLTV і 49-те в Європі за рейтингом Valve. Хлопці планують увійти та закріпитися в топ-50. Головною перепоною до швидкого досягнення цілі є неможливість виїжджати на LAN-турніри, де дають найбільше очок. 

"Із 48 команд над нами, 45 грали на LAN. Якби ми мали шанс, були б вище, можливо, у топ-30", — пояснює bondik.

Попри це, Favbet Team доводить, що сьогодні для розвитку кіберспорту не обов’язково виїжджати за кордон. Команда збирається в Україні, створює атмосферу підтримки та прогресує крок за кроком. Саме це робить їхні буткемпи "не гіршими за NBA".

Лілія Подоляк

