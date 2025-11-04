"Не гірше NBA": як виглядають буткемпи Favbet Team

Favbet Team з’явилася у травні 2024 року. Команді вистачило трохи більше року, аби перетворитися на повноцінну кіберспортивну команду з власним стилем. Зробила вона це в екстремальних умовах. Перші буткемпи проводилися під час довготривалих відключень світла. Тоді доводилося тренуватися під звуки сирен, генераторів та на межі можливого. Попри все хлопці впоралися.

Фото: Favbet Team

До складу Favbet Team входять амбітні досвідчені кіберспортсмени. Кожен зі своїм неповторним вайбом, що створює унікальну атмосферу в команді.

Владислав "bondik" Нечипорчук, капітан і стратег, уже 17 років у грі і досі горить жагою до змагань. Євген "j3kie" Сергачев — рифлер і душа компанії. Макс "Marix" Кугенер — рифлер, люксембуржець з українським корінням, який заради команди вивчив мову та приїхав в Україну під час війни. Олександр "Smash" Турчин — рифлер і приклад дисципліни для інших гравців. Даниїл "t3ns1on" Кашура — спокійний та врівноважений снайпер. Ігор "crush" Шевченко — аналітик і тренер, який розбирає гру суперників на атоми.

Favbet Team підтримує сильна медіа-команда, яка робить неймовірний контент для каналу на YouTube.

Фото: Favbet Team

Цьогоріч Favbet Team втретє збирає буткемп в Україні. Там продумано все до дрібниць, тому тренування проходять у комфортних умовах.

"Якісний буткемп — це все, що краще, ніж онлайн-тренування. Ми проводимо час разом, стаємо міцнішими морально, як команда і як друзі. Ми не витрачаємо час на приготування їжі чи побут. Тому залишається більше сил для тренувань", — пояснює спортивний директор команди Богдан Рехтета.

Як проходить типовий день на буткемпі Favbet Team

Дні у Favbet Team розписані чітко: підйом, сніданок, година теорії, практика, обід, трохи відпочинку, а потім знову довгі ігрові години.

"У середньому ми проводимо від 7 до 8 годин на день у командних тренуваннях. Плюс кожен може займатися індивідуально, якщо має сили і бажання. У нас є година на відновлення з 16 до 17. Хлопці можуть просто полежати, подивитися серіал чи піти на свіже повітря. Є й один-два вихідних за буткемп. У цей час ми проводимо час разом, смажимо шашлик та просто спілкуємось. Це важливо, щоб розвантажити голову від Counter-Strike", — пояснює спортивний директор.

Попри досить строгий розпорядок дня, хлопці почуваються комфортно.

"Я прокидаюся пізніше за всіх, роблю собі каву, трохи граю, щоб увійти в ритм. Потім у нас збір, розминка, ми обговорюємо моменти гри. Далі тренуємось разом. Це кілька годин, коли ми сидимо і відпрацьовуємо теорію на практиці. Після обіду знову повертаємося за комп’ютери і граємо до вечора. Увечері кожен сам вирішує: відпочити чи далі працювати", — каже j3kie.

Друзі у грі та поза нею: Секрет командної хімії

Перший буткемп став точкою знайомства для команди. Гравці зустрілися тоді вперше і саме з цього моменту почали вибудовувати довіру та взаєморозуміння. За рік вони подорослішали як спортсмени та особистості. Тож цьогоріч рівень спілкування інший, значно ближчий.

Фото: Favbet Team

"Великі командні результати неможливі без командної хімії, мотивації і підтримки один одного. Я радий, що хлопці стали друзями у реальному житті. Вони спілкуються між собою на будь-які теми, допомагають одне одному. Це справжня команда і водночас компанія друзів", — говорить Богдан Рехтета.

Наразі Favbet Team займає 65-те місце у світовому рейтингу HLTV і 49-те в Європі за рейтингом Valve. Хлопці планують увійти та закріпитися в топ-50. Головною перепоною до швидкого досягнення цілі є неможливість виїжджати на LAN-турніри, де дають найбільше очок.

"Із 48 команд над нами, 45 грали на LAN. Якби ми мали шанс, були б вище, можливо, у топ-30", — пояснює bondik.

Попри це, Favbet Team доводить, що сьогодні для розвитку кіберспорту не обов’язково виїжджати за кордон. Команда збирається в Україні, створює атмосферу підтримки та прогресує крок за кроком. Саме це робить їхні буткемпи "не гіршими за NBA".