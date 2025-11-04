ukenru
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
"Не хуже NBA": как проходят буткемпы Favbet Team

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Как выглядят буткемпы Favbet Team.

"Не хуже NBA": как проходят буткемпы Favbet Team

Favbet Team появилась в мае 2024 года. Команде понадобилось чуть больше года, чтобы превратиться в полноценный киберспортивный коллектив со своим стилем. И всё это — в экстремальных условиях. Первые буткемпы проходили во время длительных отключений света. Тогда ребятам приходилось тренироваться под звуки сирен, генераторов и на грани возможного. Несмотря ни на что, они справились.

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

В состав Favbet Team входят амбициозные и опытные киберспортсмены. У каждого — свой неповторимый вайб, который создаёт особую атмосферу внутри команды.

Владислав "bondik" Нечипорчук — капитан и стратег, 17 лет в игре, и до сих пор горит азартом. Евгений "j3kie" Сергачев — рифлер и душа компании. Макс "Marix" Кугенер — рифлер, люксембуржец с украинскими корнями, который выучил язык и приехал в Украину во время войны ради команды. Александр "Smash" Турчин — рифлер и пример дисциплины для остальных. Даниил "t3ns1on" Кашура — спокойный и уравновешенный снайпер. Игорь "crush" Шевченко — аналитик и тренер, который разбирает игру соперников до мельчайших деталей.

Favbet Team поддерживает сильная медиа-команда, создающая крутой контент для YouTube-канала.

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

В этом году Favbet Team уже в третий раз собирает буткемп в Украине. Всё продумано до мелочей, поэтому тренировки проходят в максимально комфортных условиях.

"Качественный буткемп — это всё, что лучше, чем онлайн-тренировки. Мы проводим время вместе, становимся сильнее морально, как команда и как друзья. Не тратим силы на готовку или быт, остается больше энергии для тренировок", — объясняет спортивный директор команды Богдан Рехтета.

Как проходит типичный день на буткемпе Favbet Team

Распорядок дня четкий: подъем, завтрак, час теории, практика, обед, немного отдыха — и снова долгие игровые часы.

"В среднем мы тренируемся по 7-8 часов в день. Плюс каждый может заниматься индивидуально, если есть силы и желание. У нас есть час на восстановление — с 16 до 17. Ребята могут просто полежать, посмотреть сериал или выйти на свежий воздух. Также есть один-два выходных за время буткемпа. Тогда мы проводим время вместе — жарим шашлык, общаемся. Это важно, чтобы разгрузить голову от Counter-Strike", — рассказывает спортивный директор.

Несмотря на строгий график, ребята чувствуют себя комфортно.

"Я просыпаюсь позже всех, делаю себе кофе, немного играю, чтобы войти в ритм. Потом сбор, разминка, обсуждаем игровые моменты. Дальше — совместные тренировки. Это несколько часов, когда мы отрабатываем теорию на практике. После обеда снова за компьютеры — и до вечера. Вечером каждый решает сам: отдыхать или продолжать работать", — говорит j3kie.

Друзья в игре и вне её: секрет командной химии

Первый буткемп стал точкой знакомства для команды. Тогда игроки встретились впервые и начали выстраивать доверие и взаимопонимание. За год они повзрослели — как спортсмены и как личности. Поэтому сейчас их общение стало ближе и теплее.

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

"Большие командные результаты невозможны без химии, мотивации и взаимной поддержки. Я рад, что ребята стали друзьями в жизни. Они общаются на любые темы, помогают друг другу. Это настоящая команда и при этом компания друзей", — говорит Богдан Рехтета.

Сейчас Favbet Team занимает 65-е место в мировом рейтинге HLTV и 49-е в Европе по версии Valve. Команда планирует войти и закрепиться в топ-50. Главная преграда — невозможность выезжать на LAN-турниры, где можно заработать больше очков.

"Из 48 команд выше нас — 45 играли на LAN. Если бы у нас была возможность, мы были бы в топ-30", — уточнят bondik.

Несмотря на это, Favbet Team доказывает: чтобы развивать киберспорт, не обязательно уезжать за границу. Команда собирается в Украине, создаёт атмосферу поддержки и прогрессирует шаг за шагом. Именно поэтому их буткемпы — "не хуже NBA".

Лилия Подоляк

Общество
