НБУ перерахує до бюджету понад 84 млрд грн – більше, ніж роком раніше

Національний банк України (НБУ) перерахує до державного бюджету рекордну суму – понад 84 млрд гривень. Про це повідомляє Нацбанк, пише УНН.

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"Цього року Національний банк перерахує до Державного бюджету України понад 84 млрд грн. І хоча нашою метою не є отримання прибутку, а всі зусилля ми зосереджуємо на виконанні мандата Національного банку – забезпечення цінової та фінансової стабільності, я переконаний, що ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності України та спроможності нашої держави протистояти ворогу. Особливо враховуючи, що це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету", – сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

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Зокрема, за інформацією, Рада Національного банку України 18 квітня 2025 року затвердила Консолідовану фінансову звітність та Консолідований звіт про управління Національного банку України за 2024 рік.

Станом на 31 грудня 2024 року валюта балансу Національного банку становила 2 700 млрд грн (у 2023 році – 2 392,6 млрд грн) - повідомляє Нацбанк України.

Основні складові активів:

цінні папери нерезидентів – 1,24 трлн грн;

кошти та депозити в іноземній валюті – 487,1 млрд грн;

цінні папери України – 714,8 млрд грн.

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Зазначається, що основні зміни в активах Національного банку у 2024 році зумовлені збільшенням на 8% обсягу міжнародних резервів – до 43,8 млрд дол. США на кінець 2024 року (з 40,5 млрд дол. США – на кінець 2023 року), зокрема збільшенням:

на 15% обсягу цінних паперів нерезидентів;

на 30% коштів і депозитів в іноземній валюті.

Зобов’язання Національного банку станом на 31 грудня 2024 року становлять 2 132 млрд грн, що становить 79% валюти балансу (пасивів) - йдеться у дописі НБУ.

Зокрема, основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 7,6% до 822,6 млрд грн;

кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився в 2 рази та становить 278,2 млрд грн;

депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких зменшився на 11,7% та становить 548,9 млрд грн.

У 2024 році більшення розміру власного капіталу Національного банку на 35 % – з 420,1 млрд грн до 567,6 млрд грн відбулося переважно за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлено здебільшого зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2024 рік становив 231 млрд грн.

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Серед основних складників є:

чистий процентний дохід у сумі 17,6 млрд грн;

позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 200 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки – 128,6 млрд грн – є нереалізованим (попереднім) результатом від зміни офіційного валютного курсу, який згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" накопичується у формі резерву переоцінки в капіталі Національного банку.

"Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати в 2024 році становили 8,1 млрд грн (у 2023 році – 7,0 млрд грн)",-зазначають в Нацбанку.

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