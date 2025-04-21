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НБУ перечислит в бюджет более 84 млрд грн – больше, чем годом ранее

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Национальный банк Украины перечислит в госбюджет более 84 млрд грн. Это самая большая сумма, которую НБУ когда-либо перечислял, что станет весомым вкладом в обороноспособность Украины.

НБУ перечислит в бюджет более 84 млрд грн – больше, чем годом ранее

Национальный банк Украины (НБУ) перечислит в государственный бюджет рекордную сумму – более 84 млрд гривен. Об этом сообщает Нацбанк, пишет УНН.

Детали 

"В этом году Национальный банк перечислит в Государственный бюджет Украины более 84 млрд грн. И хотя нашей целью не является получение прибыли, а все усилия мы сосредотачиваем на выполнении мандата Национального банка – обеспечение ценовой и финансовой стабильности, я убежден, что эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности Украины и способности нашего государства противостоять врагу. Особенно учитывая, что это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в бюджет", – сказал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

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В частности, по информации, Совет Национального банка Украины 18 апреля 2025 года утвердил Консолидированную финансовую отчетность и Консолидированный отчет об управлении Национального банка Украины за 2024 год.

По состоянию на 31 декабря 2024 года валюта баланса Национального банка составила 2 700 млрд грн (в 2023 году – 2 392,6 млрд грн)

- сообщает Нацбанк Украины.

Основные составляющие активов: 

ценные бумаги нерезидентов – 1,24 трлн грн;

средства и депозиты в иностранной валюте – 487,1 млрд грн;

ценные бумаги Украины – 714,8 млрд грн.

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Отмечается, что основные изменения в активах Национального банка в 2024 году обусловлены увеличением на 8% объема международных резервов – до 43,8 млрд долл. США на конец 2024 года (с 40,5 млрд долл. США  – на конец 2023 года), в частности увеличением:

на 15% объема ценных бумаг нерезидентов;

на 30% средств и депозитов в иностранной валюте.

Обязательства Национального банка по состоянию на 31 декабря 2024 года составляют 2 132 млрд грн, что составляет 79% валюты баланса (пассивов)

- говорится в заметке НБУ.

В частности, основные изменения в обязательствах Национального банка произошли по статьям: 

банкноты и монеты в обращении, объем которых увеличился на 7,6% до 822,6 млрд грн;

средства государственных и других учреждений, объем которых увеличился в 2 раза и составляет 278,2 млрд грн;

депозитные сертификаты, эмитированные Национальным банком Украины, объем которых уменьшился на 11,7% и составляет 548,9 млрд грн.

В 2024 году увеличение размера собственного капитала Национального банка на 35 % – с 420,1 млрд грн до 567,6 млрд грн произошло преимущественно за счет роста резервов переоценки, что обусловлено в основном изменением официального курса гривны к иностранным валютам.

Финансовый результат Национального банка за 2024 год составил 231 млрд грн.

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Среди основных составляющих есть: 

чистый процентный доход в сумме 17,6 млрд грн;

положительная переоценка финансовых инструментов в размере почти 200 млрд грн, которая является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости. Часть этой переоценки – 128,6 млрд грн – является нереализованным (предварительным) результатом от изменения официального валютного курса, который в соответствии с требованиями Закона Украины "О Национальном банке Украины" накапливается в форме резерва переоценки в капитале Национального банка.

"Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, расходы на содержание персонала, административные и другие расходы в 2024 году составили 8,1 млрд грн (в 2023 году – 7,0 млрд грн)",-отмечают в Нацбанке.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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