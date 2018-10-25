Названо топ-5 найбільш небезпечних продуктів, які руйнують зуби

Солодкі газовані напої

Такі напої містять величезну кількість цукру, який завдає шкоди зубам. Крім того в популярних содових міститься багато кислот, які руйнують емаль: лимонна і ортофосфорна.

Морозиво і напої з холодильника

Морозиво і будь-які інші холодні напої, як і надто гарячі, шкодять і зубам, і горлу, і яснам. Що стосується зубів, то різке охолодження може пошкодити емаль.

Іриски

Іриски відомі своєю "тягучістю" і тривалістю жувального процесу. Весь цей час на зуби впливає цукор, концентрати, підсилювачі смаку та інші шкідливі речовини, що містяться у цукерках. Такі солодощі надовго залишаються у ротовій порожнині до наступної чистки, активно руйнуючи зуби і пломби.

Кислі продукти: фрукти, ягоди та інші

У складі таких продуктів багато кислоти, яка руйнує емаль. Велика кількість вуглеводів, яка шкодить емалі, міститься в ананасах, бананах, фініках, винограді, інжирі, зеленому горошку і солодких сортах яблук.

Снеки

У снеках (чіпси, горішки, сухарики) міститься багато крохмалю, рафінованої олії та консервантів. Склад снеків - швидкі вуглеводи, які під впливом слини перетворюються в глюкозу, шкідливу для зубів. А ще - це додатковий борошняний наліт, який утворюється при споживанні таких продуктів.

Нагадаємо, раніше про шкоду снеків для здоров'я дитячих зубів заявили в Ізраїльській стоматологічній асоціації.

Крім того, як вважають лікарі, снеки шкідливі для здоров'я молоді, тому що можуть провокувати проблеми з травленням, серцево-судинною системою. Також, споживання такої продукції може підвищувати кров'яний тиск.

В українському парламенті вже заговорили про заборону на продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку. Депутати мають намір розробити відповідний законопроект.