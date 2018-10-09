Диетолог рассказала, чем чревато ежедневное употребление чипсов

“Чипсы являются недорогой, вкусной и легкодоступной закуской. Но расплата за употребление чипсов не стоит удовольствия. Если употреблять чипсы время от времени, скорее всего, человек, который ведет здоровый образ жизни, не столкнется с проблемами со здоровьем. В то же время ежедневное употребление чипсов может нанести непоправимый ущерб вашему здоровью”, — написала врач.

Во-первых, чипсы способствуют увеличению веса, предупредила диетолог.

“Чипсы содержат большое количество жиров и калорий, что повышает риск увеличения веса и, как следствие, ожирения. Исследование, проведенное в 2015 году, и опубликованное в журнале „Health Affairs“, показало, что картофель, жаренный в масле (включая чипсы), относится к числу продуктов, наиболее сильно связанных с увеличением веса. Избыточный вес или ожирение повышают риск развития диабета, сердечных заболеваний и даже вызывает рак”, — уточнила американка.

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Во-вторых, регулярное употребление чипсов повышает кровяное давление.

“Содержащийся в чипсах натрий может негативно повлиять на ваше сердечно-сосудистое здоровье. Потребление натрия может вызвать повышение артериального давления, что может привести к инсульту, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и к заболеваниям почек. Картофельные чипсы обычно содержат от 120 до 180 миллиграммов натрия на порцию”, — написала Койлой.

Также, по данным диетолога, употребление чипсов повышает уровень холестерина в крови.

“Частое потребление чипов может способствовать повышению уровня холестерина из-за большого количества жиров, присущих в чипсах. Дополнительно, в процессе приготовления чипсов образуются трансжиры — так называемая пищевая химия, которая также провоцирует повышение уровня холестерина в крови”, — подчеркнула врач.

Как сообщал УНН, в украинском парламенте заговорили о запрете на продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста. Народные депутаты заявили о готовности разработать соответствующий законопроект.

Также напомним, по данным ВОЗ, каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных потреблением трансжиров, умирает более 500 тыс. человек.

Уточним, что одного из производителей снэков в Украине АМКУ оштрафовал за неправдивую информацию на этикетках. ООО “Снэк Экспорт” утверждало, что в их сухариках содержатся сыры и соусы, однако это не так. За такое неконкурентное поведение на рынке и обман покупателя компания заплатила 68 тыс. грн штрафа. Примечательно, что указанная фирма принадлежит отцу украинского нардепа Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке.